Хто оцінюватиме пошкодження будинків від військових рф — Finance.ua

Хто оцінюватиме пошкодження будинків від військових рф

Вчора 19:33 — Казна та Політика

В Україні розпочався процес з обстеження зруйнованих та пошкоджених в результаті збройної агресії росії будівель і споруд. Таким чином експерти визначатимуть можливість їх подальшої експлуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу.

Про це повідомила заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Наразі перша група експертів виїхала до Київської області.

Хто перевірятиме стан будівель

Для обстеження вже сформовано низку груп, до яких входять небайдужі фахівці та експерти, які мають відповідну кваліфікацію. І такі групи продовжують формуватися.

Зазначимо, що обстеження мають проводити виконавці робіт, які пройшли відповідну професійну атестацію та отримали кваліфікаційні сертифікати на право виконання робіт, зокрема:

технічне обстеження будівель і споруд;

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості з кваліфікаційним рівнем «провідний» або «I категорія»;

експертиза проектної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості«, з кваліфікаційним рівнем «провідний» або «I категорія»;

інженер-консультант (будівництво) з кваліфікаційним рівнем «провідний» або «I категорія».

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Наразі вирішується питання щодо порядку заходів для визначення можливості подальшої експлуатації таких будівель і споруд, виконання відновлювальних робіт або демонтажу (ліквідації).

Також зазначається, що обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель і споруд відбувається тільки після процесу розмінування, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Довідка Finance.ua:

Уряд затвердив механізм проведення обстеження пошкоджених в результаті збройної агресії росії будівель і споруд, зокрема об’єктів критичної інфраструктури, для визначення можливості їх подальшої експлуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу;

так, українцям компенсуватимуть вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла. У разі, якщо житлова площа знищеного будинку або квартири становила більш ніж 150 кв. м, відшкодовуватиметься різниця.

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