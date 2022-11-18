Хто може подавати заяву про надання соціальної допомоги людині — Finance.ua

Хто може подавати заяву про надання соціальної допомоги людині Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Кожен українець має право на отримання соціальної допомоги в разі потреби. Заяву на отримання такої допомоги в органи соцзахисту населення мможуть написати не лише сама людина чи її рідні, а й будь-хто небайдужий.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі «Сніданку з 1+1».

«Особливість соціальних послуг полягає в тому, що фахівець соціальної роботи в громаді мав би сам виявляти людей, що їх потребують. Ми до цього прагнемо, сподіваюсь, що колись так і буде. Але будь-хто, хто знає, зо людині потрібна послуга, може заявити про це в управління соцзахисту чи будь-який центр соціальних служб», — зазначила міністерка.

За її словами, є спеціальні соціальні фахівці, які ці послуги надають, — як працівники соцслужб, так і представники різноманітних громадських організацій.

«Будь-яка людина може написати заяву в управління соцзахисту про те, що є потреба, щоб надавали, наприклад, послугу догляду вдома. Є соціальні фахівці, які працюють, зазвичай, у територіальних центрах обслуговування населення. Це можуть бути представники громадських організацій, яких громада найме для такої допомоги, інші люди, які за кошти громади надають таку послугу», — наголосила Жолнович.

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