Хто може подавати заяву про надання соціальної допомоги людині — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто може подавати заяву про надання соціальної допомоги людині

Особисті фінанси
21
Кожен українець має право на отримання соціальної допомоги в разі потреби. Заяву на отримання такої допомоги в органи соцзахисту населення мможуть написати не лише сама людина чи її рідні, а й будь-хто небайдужий.
Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі «Сніданку з 1+1».
«Особливість соціальних послуг полягає в тому, що фахівець соціальної роботи в громаді мав би сам виявляти людей, що їх потребують. Ми до цього прагнемо, сподіваюсь, що колись так і буде. Але будь-хто, хто знає, зо людині потрібна послуга, може заявити про це в управління соцзахисту чи будь-який центр соціальних служб», — зазначила міністерка.
За її словами, є спеціальні соціальні фахівці, які ці послуги надають, — як працівники соцслужб, так і представники різноманітних громадських організацій.
«Будь-яка людина може написати заяву в управління соцзахисту про те, що є потреба, щоб надавали, наприклад, послугу догляду вдома. Є соціальні фахівці, які працюють, зазвичай, у територіальних центрах обслуговування населення. Це можуть бути представники громадських організацій, яких громада найме для такої допомоги, інші люди, які за кошти громади надають таку послугу», — наголосила Жолнович.

Отримати гроші до зарплати 💰

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.