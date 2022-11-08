Хто може отримати безкоштовні дрова — Finance.ua

Хто може отримати безкоштовні дрова
Прийдешня зима буде надзвичайно складною. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше навіть закликала українців, які зараз перебувають за кордоном, не повертатися додому до весни.
Утім, сценарій, де ми всі замерзаємо, як у фільмі «Післязавтра», здається малоймовірним. Ми пережили лютий і березень, коли обставини були значно складнішими.
Прогнозне споживання газу в осінньо-зимовий період 2022-2023 роках, згідно з оцінкою Міненерго, становитиме близько 11,7 млрд кубометрів. У сховищах, станом на жовтень, Україна накопичила понад 14 млрд кубометрів газу — цього достатньо для проходження опалювального сезону за помірної зими.
Кому даватимуть безкоштовні дрова
У більш виграшній позиції опинилися ті, хто має індивідуальне опалення. Здебільшого це — мешканці сільської місцевості, які мають змогу опалювати оселю дровами.
Минулого тижня розпочалася доставка безкоштовної паливної деревини в небезпечні райони восьми прифронтових областей:
- Донецької;
- Запорізької;
- Миколаївської;
- Сумської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Дніпропетровської;
- Чернігівської.
Як пояснили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, допомога передусім надаватиметься вразливим категоріям громадян: літнім людям, багатодітним родинам і людям з інвалідністю.
На забезпечення населення прифронтових регіонів безкоштовною деревиною Уряд виділив майже 563 мільйони гривень.
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