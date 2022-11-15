Хто може дистанційно оформити пенсію під час війни — Finance.ua

Хто може дистанційно оформити пенсію під час війни Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Хто може дистанційно оформити пенсію під час війни

В українців під час війни є можливість оформити пенсію дистанційно та автоматично почати отримувати її на свій рахунок. Розповідаємо, кому доступна послуга, як це зробити та які потрібні документи.

В Українське законодавство внесені зміни, які дозволяють подати заявку та оформити пенсію автоматично, не відвідуючи органи Пенсійного фонду України. Після цього нарахування пенсії починається автоматично після досягнення особи пенсійного віку. Це можливо після прийняття Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», який врегулював у різних актах можливість та порядок подачі документів для автоматичного нарахування пенсії.

Для отримання послуг дистанційно необхідно авторизуватись в З початком повномасштабної війни в Україні питання дистанційного обслуговування громадян набуло ще більшої актуальності.необхідно авторизуватись в Особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Проте, це можливо лише, якщо в Реєстрі застрахованих осіб є інформація про ваш страховий стаж до 2004 року включно.

Реєстрація пенсії автоматично можливо, якщо працівник або роботодавець перевели трудову книжку в електронну форму.

Дистанційне оформлення пенсії

Якщо ви не пенсіонер, ваші дії для автоматичного нарахування пенсії:

авторизуйтесь на вебпорталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

заповніть анкету-заяву:

― інформацію про себе;

― дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення;

прикріпіть скановані копії документів: обов’язкові та ті, які можуть надати право на підвищену пенсію;

підпишіть анкету-заяву КЕП;

надішліть анкету-заяву до органу Фонду.

Надану інформацію буде завчасно перевірено, та при досягненні пенсійного віку ви отримає СМС-повідомлення або повідомлення в особистому кабінеті інформацію.

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Вас мають повідомити про:

призначення пенсії;

дату, з якої її призначено;

розмір призначеної пенсії.

Особисто звертатись до органів Фонду не потрібно, якщо все відбулося відповідно до інструкції. Пенсія буде призначена вам автоматично при досягненні пенсійного віку.

Способи авторизації на вебпорталі

за допомогою кваліфікованого електронного підпису(КЕП) одного з 26 Акредитованих центрів сертифікації ключів;

через засіб інтегрованої системи електронної ідентифікації GOV ID, у тому числі з використанням Bank.ID;

через Дія.Підпис;

за допомогою токену;

за електронним пенсійним посвідченням.

Для можливості отримання знеособленої інформації достатньо авторизуватись за логіном та паролем, отриманим у Фонді.

Для подачі заяви на призначення пенсії за віком або інформації про страховий стаж, вхід на вебпортал електронних послуг Фонду необхідно здійснювати за допомогою КЕП.

Дистанційне нарахування пенсії ― документи

Для автоматичного нарахування пенсії необхідно, щоб трудові до 2004 року були оцифровані та надані до органів ПФУ.

Загалом, треба, щоб були відскановані такі документи:

паспорт;

довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (РНОКПП);

документи, що підтверджують трудовий стаж (наприклад, трудова книжка);

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо плануєте отримувати виплати через банк);

довідка про взяття на облік ВПО (за наявності);

документи про надання особливого статусу особі;

свідоцтво про шлюб (для жінок, які змінили прізвище в результаті укладання шлюбу);

інші документи.

У Законі вказано, що у разі, якщо документи про страховий стаж не подані протягом трьох місяців з дня досягнення застрахованою особою пенсійного віку, вважається, що застрахована особа виявила бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку.

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