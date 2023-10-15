Хто може достроково вийти на заслужений відпочинок — Finance.ua

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Хто може достроково вийти на заслужений відпочинок

Казна та Політика
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Під час війни в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», пише the page.
Згідно з ним вийти на пенсію до досягнення офіційного пенсійного віку можуть громадяни, з якими роботодавець розірвав трудовий договір, і якщо це була ініціатива роботодавця, а не працівника.
Причиною розірвання договору мають бути зміни в організації виробництва та праці. Наприклад, це може бути ліквідація, реорганізація або банкрутство підприємства. Причиною також може бути перепрофілювання підприємства. Працівника також можуть звільнити за умови, що з його спеціальністю і кваліфікацією не знайшлося роботи на перепрофільованому підприємстві.
Водночас отримати пенсію достроково можна буде лише за умови досягнення певного віку. Так, звільнений працівник зможе вийти на заслужений відпочинок якщо:
  • на день звільнення працівнику залишилося не більше півтора року до досягнення пенсійного віку;
  • звільнений працівник зареєструвався в державній службі зайнятості і йому не змогли там запропонувати іншої роботи;
  • працівник має повний страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію (чоловік — 35 років, жінка — 30 років).
Крім того, отримати пенсію достроково можна у випадку, коли стан здоров’я працівника погіршився і не дозволяє йому виконувати покладених на нього трудових обов’язків. Однак таке звільнення має бути з ініціативи роботодавця та за наявності відповідного медичного висновку.
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За матеріалами:
Finance.ua
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