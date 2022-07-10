Хто має забезпечувати мобілізованих працівників — Finance.ua

Хто має забезпечувати мобілізованих працівників Вчора 17:38 — Казна та Політика

Роботодавець зберігає за мобілізованим працівником робоче місце і посаду. Проте забезпеченням мобілізованого повинна займатися держава, а не роботодавець.

Про це зазначив народний депутат «Слуги Народу» Денис Маслов, коментуючи законопроєкт № 7251.

Він нагадав, що з 2016 року держава фактично переклала частину обов’язку по утриманню мобілізованих працівників на роботодавців. Адже до того часу протягом двох років був механізм компенсування підприємцям від держави витрат на зарплати мобілізованим.

Проте, через проблеми з виплатами, згодом таку норму прибрали. Натомість кількість мобілізованих працівників суттєво зросла, а умови роботи бізнесу значно ускладнилися.

«Через війну підприємці мають проблеми й з ринками збуту, й з логістикою. Їм важко продовжувати утримувати всіх працівників, зокрема мобілізованих. Якщо підприємці продовжать виплачувати мобілізованим, їм доведеться звільняти інших працівників, зменшувати зарплати, або оголошувати простій. Вони вже не охоче приймають на роботу людей, яких можуть мобілізувати. Окрім того, є ризик, що держава зіштовхнеться з проблемою масового неофіційного працевлаштування», — пояснив він.

За словами Маслова, саме держава має забезпечувати мобілізованих працівників.

«Ми встановили додаткові виплати військовим — 30 тис. грн на місяць. Це насправді вдвічі більше середньої зарплати в багатьох сферах. Плюс основне грошове забезпечення та доплати за кожен „бойовий“ день. Приміром, у стрільця Сухопутних військ зарплата з додатковою винагородою в районі 43 тис. грн. Якщо ще й „бойові“, то може бути понад 100 тис. грн», — пояснює політик.

Довідка Finance.ua:

відповідний законопроєкт № 7251, ухвалений 1 липня Верховною Радою, закликають Президента України підписати українські підприємці. Документ підтримує Європейська Бізнес Асоціація, Українська Рада Бізнесу, до складу якої входить 101 бізнес-асоціація, членами яких є 27 тисяч підприємств, а також Спілка українських підприємців.

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