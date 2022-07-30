Хто має сплачувати штраф за перевищення швидкості — водій чи власник автомобіля — Finance.ua

Хто має сплачувати штраф за перевищення швидкості — водій чи власник автомобіля Вчора 18:13 — Технології&Авто

Нещодавно один автовласник передав свій транспорт у користування іншій людині (що дозволено), але незабаром отримав на пошту ухвалу про накладення штрафу за порушення швидкості.

він вважав несправедливим, тому звернувся до суду, пише Накладений штраф, тому звернувся до суду, пише u-news

У своєму позові власник транспорту звернув увагу на те, що хоч машина належить йому, але вона перебувала в користуванні інших осіб. Він також додав довідку про те, що під час порушення правил дорожнього руху знаходився на прийомі у дантиста.

Автовласник також звернув увагу на те, що відповідно до Конституції України, юрвідповідальність носить індивідуальний характер, тому він не повинен відповідати за порушення, яке не вчиняв. Він також доклав знімки, на яких було зафіксовано його автомобіль, але не було видно обличчя того, хто був за кермом.

У свою чергу, у Департаменті патрульної поліції звернули увагу на те, що відповідальність має нести саме власник авто, а не та людина, яка перебувала за кермом. Яке рішення ухвалив суд?

У суді зазначили, що статтею 8 Конституції України передбачено, що в нашій країні діє правило верховенства права. Частиною 2 статті 61 встановлюється, що відповідальність особи має індивідуальний характер, при накладенні стягнення враховується лише особа порушника та ступінь її вини.

Суд також звернув увагу на те, що рішенням Конституційного суду України визнано неконституційною статтю, яка передбачала, що до адмінвідповідальності за порушення у сфері ПДР у разі автоматичної фіксації залучаються лише власники транспорту.

У суді взяли до уваги і те, що всі сумніви у винності особи, яка притягується до відповідальності, тлумачаться виключно на її користь. В результаті у суді дійшли висновку про незаконність штрафу на тій підставі, що відповідальність має нести лише безпосередній порушник.

Важливість цього прецеденту в тому, що така судова практика може стати масовою та спонукає внести зміни до закону про застосування покарання виключно до винних.

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