Хто дасть кредити та гранти на проекти під час війни: відповідь Мінінфраструктури — Finance.ua

Хто дасть кредити та гранти на проекти під час війни: відповідь Мінінфраструктури Вчора 12:05 — Казна та Політика

Міжнародні фінансові організації готові виділити гроші на інфраструктурні проекти. Україна чекає кошти від Світового банку, Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це в інтерв’ю розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Це будуть кредити і гранти. Всі донори зараз працюють за такою моделлю. Є частина кредитів і є частина грантів», — сказав він.

За його словами, всі рішення будуть найближчим часом.

«Від ЄІБ ми чекаємо рішення 15 липня, ми до цього готувалися ще до конференції в Лугано. Від Світового банку ми чекаємо рішення на початку серпня, від ЄБРР — у серпні-вересні», — повідомив Кубраков.

При цьому він зазначив, всі проекти конкретні. «Десь відновлення зруйнованих ліній української залізниці, десь зруйновані дорожні мости, а десь розширення нашого експортного потенціалу. Тобто нові пункти пропуску, розширення існуючих пунктів пропуску, будівництво доріг, що ведуть до пунктів пропуску. Як залізничних, так і автомобільних. Приблизно на таких речах ми зараз фокусуємося», — додав міністр.

Нагадаємо, Україна поки отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба в 5 млрд доларів.

В червні 967,4 млн доларів надійшли від Світового банку,

779,0 млн доларів — від уряду Канади,

479,4 млн доларів — від Агентства з міжнародного співробітництва Японії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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