HSBC відклав продаж бізнесу в росії — Finance.ua

HSBC відклав продаж бізнесу в росії Сьогодні 21:38 — Фондовий ринок

HSBC відклав продаж бізнесу в росії

Британська банківська група HSBC відклала очікувану дату закриття угоди з продажу свого дочірнього «Експобанку» у росії на першу половину 2024 року.

Як зазначається у звітності банку, для завершення угоди все ще потрібно отримати дозвіл російської влади.

Збитки від запланованого продажу свого російського ТОВ «Ейч-ес-бі-сі Банк (РР)» HSBC, як і раніше, оцінює у $300 млн.

Як повідомлялося, HSBC домовився про продаж свого російського бізнесу ще у червні 2022 року, його покупцем стане місцевий «Експобанк».

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Спочатку HSBC прогнозував, що операцію з продажу бізнесу у росії вдасться завершити у першій половині 2023 року. Однак згодом британська банківська група перенесла цей термін на другу половину 2023 року.

У серпні 2022 року російський президент путін підписав указ, який обмежує угоди з продажу активів низки іноземних компаній у рф, у тому числі HSBC. Для схвалення таких угод потрібен особистий дозвіл путіна.

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