Гривня наступного року може бути сильнішою: що це означатиме для України — Finance.ua

Гривня наступного року може бути сильнішою: що це означатиме для України Вчора 09:01 — Валюта

Гривня наступного року може бути сильнішою: що це означатиме для України

На думку НБУ, наступного року курс гривні до долару буде більш міцним, ніж закладено у бюджеті. Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко на онлайн-конференції Forbes, в бюджет 2023 року закладений середньорічний курс від Мінекономіки — 42,2 гривні за долар.

Як вплине міцна гривня на бюджет

Міністр фінансів вважає, що сильніша гривня не сильно вплине на доходи держбюджету.

«Ми орієнтуємося на прогноз курсу Мінекономіки — середньорічний 42,2 гривні за долар. На цьомку курсі ми готували Бюджет 2023. Укріплення гривні може вплинути на доходи у бюджет, але варто зазначити, що оскільки ми абсолютно залежні від зовнішніх надходжень, то я не впевнений, чи це буде суттєво», — додає Марченко.

Він додає, що якщо Україна зможе гарантувати надходження у 2023 році 38 мільярдів доларів допомоги, а також можливі кошти на відновлення, то це стане суттєвим імпульсом, що дозволить втримати ситуацію та поточний курс.

Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, розповів, що офіційний курс долара не дорівнює готівковому, тому треба готуватися до того, що він буде вищий.

«Коли мова йде про курс 42 гривні у бюджеті й 50 до кінця року — це офіційний курс, тобто той, що зараз 36,6 гривні. Отже, ми розуміємо, що наступного року готівка буде вища», — каже Пендзин.

Курс долара змінився

6 жовтня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,30 гривень за долар при купівлі, а продають за 41,27 гривні за долар.

На чорному ринку долар в середньому купують на рівні 40,81 гривні. Тоді як продаж — 41,10 гривні.

За прогнозами Анни Золотько, директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банк у, за умови більш-менш рівного інформаційного поля, цього тижня курс гривні до долара буде знаходитися в коридорі 41,2 — 42,2 гривні за долар. Проте, будь-які серйозні загальні зміни можуть викликати більші коливання.

Телеканал 24 За матеріалами:

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