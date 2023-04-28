Грузинський ларі побив п'ятирічний рекорд по відношенню до долара — Finance.ua
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Грузинський ларі побив п'ятирічний рекорд по відношенню до долара

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Грузинський ларі побив п'ятирічний рекорд по відношенню до долара
Грузинський ларі побив п'ятирічний рекорд по відношенню до долара
Грузинський ларі знову зміцнився по відношенню до долара та євро. Національний банк Грузії підвищив курс валюти, встановивши його на 28 квітня на рівні 2,49 ларі за долар. Таким чином, національна валюта досягла показника 2018 року.
Про це повідомляє ТАСС.
Незважаючи на ревальвацію валюти, в республіці, як і раніше, зберігається високий показник інфляції. За даними Національної служби статистики Грузії, у березні поточного року вона становила 5,3% у річному обчисленні.
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Через зростання споживчих цін Нацбанк Грузії зберігає високий рівень ставки рефінансування — 11% річних.
Як раніше повідомляли в Нацбанку Грузії, обсяг грошових переказів з росії до республіки за перші три місяці 2023 року склав 678,5 млн доларів, що майже в 10 разів перевищує показник аналогічного періоду 2022 року.
Гривня продовжує посилювати свої позиції до долара США на готівковому ринку України.
Раніше в рф заявили про «втрату довіри» до долара, а разом з тим до євро та фунта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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