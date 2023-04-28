Грузинський ларі побив п'ятирічний рекорд по відношенню до долара — Finance.ua

Грузинський ларі побив п'ятирічний рекорд по відношенню до долара Сьогодні 11:46 — Валюта

Грузинський ларі побив п'ятирічний рекорд по відношенню до долара

Грузинський ларі знову зміцнився по відношенню до долара та євро. Національний банк Грузії підвищив курс валюти , встановивши його на 28 квітня на рівні 2,49 ларі за долар. Таким чином, національна валюта досягла показника 2018 року.

Про це повідомляє ТАСС.

Незважаючи на ревальвацію валюти, в республіці, як і раніше, зберігається високий показник інфляції. За даними Національної служби статистики Грузії, у березні поточного року вона становила 5,3% у річному обчисленні.

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Через зростання споживчих цін Нацбанк Грузії зберігає високий рівень ставки рефінансування — 11% річних.

Як раніше повідомляли в Нацбанку Грузії, обсяг грошових переказів з росії до республіки за перші три місяці 2023 року склав 678,5 млн доларів, що майже в 10 разів перевищує показник аналогічного періоду 2022 року.

Гривня продовжує посилювати свої позиції до долара США на готівковому ринку України.

Раніше в рф заявили про «втрату довіри» до долара, а разом з тим до євро та фунта.

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