Група Brocard оприлюднила результати роботи за 2023 рік — Finance.ua
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Група Brocard оприлюднила результати роботи за 2023 рік

Фондовий ринок
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Група Brocard оприлюднила результати роботи за 2023 рік
Група Brocard оприлюднила результати роботи за 2023 рік
Група компаній Brocard підсумувала фінансові та операційні результати діяльності у 2023 році. Загальний обіг сягнув 3,5 млрд грн. Сума податків, сплачена у 2023 році, — 590 млн грн, а надходження до державного бюджету за два останні воєнні роки — 1 млрд 263 млн грн.
З початку повномасштабного вторгнення Brocard активно підтримує ЗСУ. Загальна сума допомоги військовим на сьогодні становить уже 194 мільйони гривень, 5 мільйонів з яких направлено фонду «Повернись живим». Ще 334,5 тисяч гривень перераховано у фонд «Я буду твоїм тилом» для проєкту «#Вониневинні» на допомогу дітям, які постраждали від війни.
У 2023 році магазини Brocard відвідали понад 5,5 млн. клієнтів. Кількість постійних покупців перевищила 1,9 млн. осіб. Понад 160 тис. нових відвідувачів зареєструвалися у магазинах мережі та на сайті brocard.ua. У грудні 2023 року був запущений зручний мобільний застосунок Brocard.
До 2022 року група володіла більше ніж 90 магазинами у 26 містах України. 30 з них було втрачено або закрито після повномасштабного вторгнення рф та окупації частини території України. Незважаючи на складні умови воєнного часу, у 2023 році запрацювали 3 нові та 2 модернізовані магазини, тож зараз мережа має 66 магазинів, розташованих у найбільших ТРЦ 22-ох українських міст.
Група компаній Brocard докладає максимум зусиль задля збереження штату працівників і продовжує виплачувати всім офіційну заробітну платню. У 2023 році фонд оплати праці становив більш ніж 370 мільйонів гривень. На початок 2024 року команда Brocard налічує 1400 працівників.
«Я щиро пишаюсь нашою командою, якій вдалося не тільки встояти в нелюдських умовах війни, зберегти бізнес, але й досягти вагомих результатів. Для мене всі українці - справжні герої», - каже Філіп Бенасен, власник Brocard.
У 2023 році асортимент групи поповнився 93 новими брендами, 16 з яких — українські. Підтримка українського продукту й розширення співпраці з вітчизняними виробниками — одна з пріоритетних задач групи Brocard на найближчі роки. Мережа вже реалізує продукцію з позначкою «Made in Ukraine» від 26 брендів і має намір ще більше посилити присутність місцевих товарів на полицях магазинів мережі. Загалом в Brocard представлено понад 300 світових преміальних брендів — оригінальна продукція постачається лише від офіційних дистриб’юторів.
«2023 рік, безперечно, був одним із найскладніших у майже 30-річній історії Brocard. Особисто я вважаю, що нашому унікальному колективу вдалося здійснити нездійснене. В умовах втрати частини магазинів, вимушеної міграції багатьох співробітників, серйозних логістичних проблем, постійних атак з боку конкурентів, ми вистояли: виплатили податки державі, допомогли нашим героїчним воїнам і водночас забезпечили клієнтів тим, що було їм необхідно як ніколи, — позитивними емоціями. Як на мене, це найбільший успіх, яким ми справді маємо право пишатися», - підкреслює директор компанії Людмила Севрюк.
"Я вірю в потенціал б’юті-бізнесу за будь-яких умов. Адже війна — це жахливо, але тимчасово, а ось краса — це назавжди", - зазначає власник Brocard Філіп Бенасен.
За матеріалами:
Brocard
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