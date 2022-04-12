Грошові виплати на дитину: яку підтримку надають в Україні та ЄС — Finance.ua

Грошові виплати на дитину: яку підтримку надають в Україні та ЄС

Вчора 15:01 — Особисті фінанси

Грошові виплати на дитину, фото Ера

В Україні. Із 5 квітня почав діяти урядовий проєкт підтримки дітей, який реалізують разом з ЮНІСЕФ. Право на отримання додаткових виплат мають:

сім’ї з трьома і більше дітьми, з яких принаймні одна дитина віком до 2 років;

сім’ї з двома і більше дітьми, з яких не менш як одна дитина з інвалідністю.

Наприкінці березня також запрацювала державна програма підтримки переселенців, у рамках якої надають фінансову підтримку дорослим і дітям. На одного переселенця виплачують щомісяця по 2000 грн, а також на кожну дитину — по 3000 грн підтримки.

Окрім цього, нові пенсії передбачені для студентів, віком від 18 до 23 років, які продовжують навчання під час війни, але втратили годувальника. З огляду на складнощі з оформленням довідок, Пенсійний фонд самостійно опрацьовуватиме наявні дані та продовжуватиме нараховувати виплати дітям.

Підтримка за кордоном

Українці, які виїхали в Польщу через війну, можуть отримати фінансову допомогу від ООН впродовж 3 місяців. На першу особу з сім’ї виплачують 700 злотих (4824 грн) і по 600 (4135 грн) — на наступних чотирьох людей.

Для отримання грошей, потрібно заповнити відповідну форму та зустрітися з представником програми у визначений час. При собі мати документ, що підтверджує особу, а потім — надати відбитки пальців. Після завершення процедури, за 7 днів надійдуть гроші, які потрібно зняти в банкоматі.

Із березня в Чехії надають щомісячні виплати українцям у розмірі 5000 крон (6445 грн). Їх здійснюватимуть 6 місяців на підставі візи толерантності. Після її отримання, перша допомога нараховується одразу автоматично. Якщо за пів року сім’я не зможе покращити фінансовий стан, допомогу надаватимуть ще упродовж 5 місяців.

Основну допомогу виплачують українцям в Словаччині. Дорослі отримують 69 євро (2227 грн) на особу, якщо це люди з дітьми — 130 євро (4238 грн). Пара з дітьми може розраховувати на 179 євро (5795 грн), а якщо дітей понад четверо, то в межах 191 — 241 євро (до 7812 грн).

Німеччина. Уряд забезпечуватиме їх такою ж підтримкою, як у рамках програми соцзабезпечення Hartz VI. Із 1 червня переселенці з України можуть отримати по 400 євро (12 817 грн) на місяць. Для них спростять доступ до центрів зайнятості та охорони здоров’я, українці матимуть можливість піти на курси німецької мови.

Допомога переселенцям

Найближчим часом в Україні має запрацювати послуга з реєстрації переселенців у «Дії». Це дозволить швидко та оперативно отримувати інформацію про кількість ВПО і надати їм фінансову підтримку.

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