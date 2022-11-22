Грошові професії: у яких сферах українці заробляють найбільше — Finance.ua

Грошові професії: у яких сферах українці заробляють найбільше Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Грошові професії: у яких сферах українці заробляють найбільше

Зарплати великої кількості українців із початку війни росії проти України поступово знижувалися. Проте є і сфери, де виплати досить високі.

Державна служба зайнятості назвала п’ять вакансій з найвищими зарплатами в Україні.

Судячи з даних служби зайнятості, солідні винагороди отримують працівники у сферах медицини та бізнесу. Наприклад, 120 тис. грн роботодавці готові платити лікарям-ендоскопістам. На 20 тис. грн більша зарплата у зубних техніків.

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Досі на ринку праці актуальне й житлове питання. Тому агентам із нерухомості роботодавці пропонують зарплатню у розмірі 240 тис. грн.

Топ-5 вакансій із найвищими зарплатами в Україні виглядає так:

менеджер із тендерних продажів професійного інструменту — 305 тис. грн;

медіабаєр — 287 тис. грн;

агент із нерухомості, ріелтор — 240 тис. грн;

зубний технік — 140 тис. грн;

лікар-ендоскопіст — 120 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

за попереднім прогнозом Міністерства економіки, рівень безробіття в Україні до кінця 2022 року може становити приблизно 30%;



уряд очікує, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, у 2022 році становитиме 14 025 гривень та майже не зміниться у порівнянні з 2021 роком (14 014 гривень);



за даними work.ua, в Україні середню зарплату понад 50 тис. грн пропонують спеціалістам ІТ. Найвищі оклади — для програмістів Java. Далі йдуть СС+ програмісти — 87 500.

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