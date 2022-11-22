Грошові професії: у яких сферах українці заробляють найбільше — Finance.ua
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Грошові професії: у яких сферах українці заробляють найбільше

Особисті фінанси
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Грошові професії: у яких сферах українці заробляють найбільше
Грошові професії: у яких сферах українці заробляють найбільше
Зарплати великої кількості українців із початку війни росії проти України поступово знижувалися. Проте є і сфери, де виплати досить високі.
Державна служба зайнятості назвала п’ять вакансій з найвищими зарплатами в Україні.
Судячи з даних служби зайнятості, солідні винагороди отримують працівники у сферах медицини та бізнесу. Наприклад, 120 тис. грн роботодавці готові платити лікарям-ендоскопістам. На 20 тис. грн більша зарплата у зубних техніків.
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Досі на ринку праці актуальне й житлове питання. Тому агентам із нерухомості роботодавці пропонують зарплатню у розмірі 240 тис. грн.
Топ-5 вакансій із найвищими зарплатами в Україні виглядає так:
  • менеджер із тендерних продажів професійного інструменту — 305 тис. грн;
  • медіабаєр — 287 тис. грн;
  • агент із нерухомості, ріелтор — 240 тис. грн;
  • зубний технік — 140 тис. грн;
  • лікар-ендоскопіст — 120 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

  • за попереднім прогнозом Міністерства економіки, рівень безробіття в Україні до кінця 2022 року може становити приблизно 30%;
  • уряд очікує, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, у 2022 році становитиме 14 025 гривень та майже не зміниться у порівнянні з 2021 роком (14 014 гривень);
  • за даними work.ua, в Україні середню зарплату понад 50 тис. грн пропонують спеціалістам ІТ. Найвищі оклади — для програмістів Java. Далі йдуть СС+ програмісти — 87 500.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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За матеріалами:
Finance.ua
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