Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки: як виплачувати під час війни — Finance.ua

Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки: як виплачувати під час війни Вчора 20:16 — Особисті фінанси

Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки: як виплачувати під час війни

До Міжрегіонального управління протягом липня надходило багато запитань від працівників щодо можливості отримання грошової компенсації за невикористані дні щорічних, додаткових відпусток. Тож відомство вирішло надати офіційне роз’яснення. Якщо маєте дні невикористаних відпусток — інформація буде корисною для вас.

Питання щодо грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки врегульовано нормами статті 83 Кодексу законів про працю України

Так, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Слід звернути увагу, що у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів закладів освіти, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

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У разі смерті працівника грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, що не була одержана за життя, виплачується членам сім’ї такого працівника, а у разі їх відсутності — входить до складу спадщини.

Додатково зауважуємо, що певні обмеження стосовно відпусток на період дії воєнного часу запроваджено статтею 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (із змінами та доповненнями).

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