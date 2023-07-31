Грошова допомога: в Україні триває прийом заявок на виплати від фонду «Деполь Україна» — Finance.ua
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Грошова допомога: в Україні триває прийом заявок на виплати від фонду «Деполь Україна»

Особисті фінанси
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Грошова допомога: в Україні триває прийом заявок на виплати від фонду «Деполь Україна»
Грошова допомога: в Україні триває прийом заявок на виплати від фонду «Деполь Україна»
Благодійний фонд «Деполь Україна» продовжує прийом заявок на грошову допомогу для певних категорій українців. Їм виплатять по 6660 грн.

Хто може отримати допомогу

Заповнити анкету на отримання грошової допомоги можна, якщо ви перебуваєте у Києві чи Київській області, в Харкові та області, а також у Одесі та області та відповідаєте наступним критеріям:
1. Ви маєте довідку внутрішньо переміщеної особи з територій проведення бойових дій/окупації на строк до 30 днів. Або у вашій сім'ї є діти віком до 18 років і одночасно маєте довідку ВПО з територій проведення бойових дій/окупації до 90 днів (на час подання заявки).
2. Не отримували допомогу в інших фондах та організаціях протягом останніх 3 місяців (за винятком державної єДопомоги).

Як отримати допомогу

У формі реєстрації слід зазначити таку інформацію:
  • e-mail;
  • ПІБ заявника;
  • місце проживання до 24.02.2022 року;
  • чи отримували фінансову допомогу в інших благодійних фондах протягом останніх 3 місяців (допомога від держави не враховується);
  • у сім'ї є діти віком до 18 років;
  • індивідуальний податковий номер усіх членів сім'ї;
  • номер телефону.
Контактні дані - depaulukraine@gmail.com.
Заявки будуть розглянуті та відібрані у черзі пріоритету.
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Якщо вашу заявку було схвалено — з вами зв’яжеться працівник фонду. У випадку, якщо ваша заявка не буде схвалена, ви отримаєте листа на ваш e-mail (обов'язково перевіряйте у папці Спам). Повторно подати заявку можна наступного місяця. Заявки на отримання допомоги приймаються один раз на місяць протягом одного тижня.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
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