Грошова допомога: в Україні триває прийом заявок на виплати від фонду «Деполь Україна» — Finance.ua

Грошова допомога: в Україні триває прийом заявок на виплати від фонду «Деполь Україна» Сьогодні 14:37 — Особисті фінанси

Грошова допомога: в Україні триває прийом заявок на виплати від фонду «Деполь Україна»

Благодійний фонд « Деполь Україна » продовжує прийом заявок на грошову допомогу для певних категорій українців. Їм виплатять по 6660 грн.

Хто може отримати допомогу

у Києві чи Київській області, в Харкові та області, а також у Одесі та області та відповідаєте наступним критеріям: Заповнити анкету на отримання грошової допомоги можна, якщо ви перебуваєтета відповідаєте наступним критеріям:

1. Ви маєте довідку внутрішньо переміщеної особи з територій проведення бойових дій/окупації на строк до 30 днів. Або у вашій сім'ї є діти віком до 18 років і одночасно маєте довідку ВПО з територій проведення бойових дій/окупації до 90 днів (на час подання заявки).

2. Не отримували допомогу в інших фондах та організаціях протягом останніх 3 місяців (за винятком державної єДопомоги).

Як отримати допомогу

У формі реєстрації слід зазначити таку інформацію:

e-mail;

ПІБ заявника;



місце проживання до 24.02.2022 року;



року; чи отримували фінансову допомогу в інших благодійних фондах протягом останніх 3 місяців (допомога від держави не враховується);



у сім'ї є діти віком до 18 років;



індивідуальний податковий номер усіх членів сім'ї;



номер телефону.



Заявки будуть розглянуті та відібрані у черзі пріоритету.

Якщо вашу заявку було схвалено — з вами зв’яжеться працівник фонду. У випадку, якщо ваша заявка не буде схвалена, ви отримаєте листа на ваш e-mail (обов'язково перевіряйте у папці Спам). Повторно подати заявку можна наступного місяця. Заявки на отримання допомоги приймаються один раз на місяць протягом одного тижня.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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