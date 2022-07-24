Гроші замість житла: як зміниться допомога українцям в Грузії — Finance.ua

Гроші замість житла: як зміниться допомога українцям в Грузії Вчора 18:45 — Особисті фінанси

З 1 серпня у столиці Грузії перестануть безкоштовно поселяти українців, які рятуються від війни. Натомість їм почнуть виплачувати грошову допомогу.

Про це пише місцеве видання interpressnews

Допомога для українців у Грузії

Від початку війни мерія Тбілісі розселяла українців у готелях з триразовим харчуванням. Зараз в них проживають понад 2 300 українців, загалом місто прийняло близько 5 100 людей.

З 1 серпня липня українцям не даватимуть житло, але з 15 липня будуть платити щомісячну грошову допомогу:

300 ларі (3 005 грн) на сім’ю;

на сім’ю; додатково ще 45 ларі (450 грн) на людину.

Крім цього, міжнародні організації (World Vision і UNHCR) розглядають пакет допомоги в розмірі 235 ларі (2 355 грн) на людину.

Інша допомога українцям в Грузії

Медицина

Отримати в Грузії безкоштовну медичну допомогу українці можуть, звернувшись до:

страхової компанії ARDI. Пропонують безплатне медичне страхування — t.tkebuchava@ardi.ge; телефон: +995 555 754 325.

мережі клінік Evex. Дистанційна консультація сімейного лікаря та прийом у лікаря екстреної допомоги. Контакти: 032 2 550505.

аптечна мережа PHARMADEPOT дає аптечний гуманітарний ваучер на 100 ларі (1000 грн). Для отримання потрібен лише паспорт.

Юридичну консультацію пропонують:

Юридична компанія Георгія Зарнадзе «Теміда», дають допомогу адвоката — 995 595 009 688; kanoncompany511@gmail.com.

Chargeishvili Law Inn готові допомогти у будь-якій справі — chargeishviliakaki@gmail.com; +995 032 2 37 93 00.

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