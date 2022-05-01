Гроші не пахнуть: які автомобільні бренди продовжують працювати у росії — Finance.ua
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Гроші не пахнуть: які автомобільні бренди продовжують працювати у росії

Вчора 19:45Технології&Авто
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Більшість великих автовиробників, підтримуючи західні санкції проти росії через повномасштабне вторгнення її військ в Україну, пішли з російського ринку. Проте не всі.
Перш за все autotheme.info зазначає, що в Росії зараз автомобілі продовжують випускати лише чотири заводи — УАЗ, «Хавейл Мотор Рус» (Haval Motor), «Мазда Соллерс» (Mazda-Sollers) і «Автотор». Інші заводи закриті, зокрема АвтоВАЗ.
Нові автомобілі в росію ввозять зараз лише з Китаю. Провідні світові автовиробники призупинили постачання.
Компанії Hyundai і Kia продовжують випускати свої автомобілі в Росії, але не в такій кількості, як до введення санкцій. Їх випускають на заводі «Автотор» у Калінінграді.
Завод «Мазда Соллерс» у Владивостоці випускає кросовери CX-30, CX-5, CX-9 та седан Mazda6. В якій кількості — не відомо.
Китайська компанія Haval у Тульській області випускає кросовери F7, F7x, Jolion, та позашляховик H9. У 2022 році на конвеєр стане новий позашляховик Dargo.
Як і раніше, на російському ринку присутні й інші китайські автомобільні бренди, у тому числі Geely і Chery. Ось тільки вони зізнаються, що є проблеми з постачанням автомобілів.
За матеріалами: Автотема
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