Гроші на бізнес: у Кабміні заявили про затримки у розгляді заявок українців — Finance.ua

Гроші на бізнес: у Кабміні заявили про затримки у розгляді заявок українців Сьогодні 15:36 — Особисті фінанси

Гроші на бізнес: у Кабміні заявили про затримки у розгляді заявок українців

У Кабінеті міністрів повідомили про затримки із рішеннями на надання державних мікрогрантів для сфери бізнесу. Причиною називають велику кількість заявок та популярність програми «Власна справа» серед українців.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Гранти до 250 тисяч грн

У пресцентрі зауважили, що гранти на суму до 250 тисяч грн для започаткування чи розвитку діючого бізнесу надають відповідно до затвердженої процедури рейтингування заявок.

Тобто рішення Державний центр зайнятості про надання гранту приймає за тими заявками, які набрали максимальну кількість балів під час певного періоду. У разі, якщо кількість ухвалених рішень у поточній хвилі більша за визначений розмір фінансування, то заявки автоматично переходять на розгляд до наступного періоду.

В уряді додали, що за час роботи держпрограми «Власна справа» ухвалили вже більш ніж 6 тисяч рішень про надання громадянам мікрогрантів на створення та розвиток бізнесу.

Деталі програми

У рамках грантової програми «Власна справа» громадяни можуть отримати від 50 до 250 тис. гривень.

Гроші дозволяється витратити на купівлю або лізинг обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення. Отримати грант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду.

Обов’язкова умова надання коштів — створення 1−2 робочих місць. Зокрема, торік завдяки програмі було створено близько 8 тис. нових робочих місць.

Цьогоріч на програму «Власна справа» нададуть 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис. мікрогрантів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.