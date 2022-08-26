Гроші, автобуси та мости: як Велика Британія допоможе відбудувати транспортну інфраструктуру України — Finance.ua
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Гроші, автобуси та мости: як Велика Британія допоможе відбудувати транспортну інфраструктуру України

Казна та Політика
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Гроші, автобуси та мости: як Велика Британія допоможе відбудувати транспортну інфраструктуру України
Гроші, автобуси та мости: як Велика Британія допоможе відбудувати транспортну інфраструктуру України
Велика Британія допоможе Україні відбудувати транспортну інфраструктуру, зокрема надасть фінансову допомогу, розмір якої наразі не повідомляють, а британські експерти водночас допоможуть створити план розвитку та реконструкції.
Відповідний Спільний План дій щодо відбудови був підписаний 25 серпня в межах онлайн зустрічі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та Державного секретаря з транспорту Великої Британії Ґранта Шеппса.
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«Ми не говоримо про те, що зараз є завдання все негайно відбудувати. У нас є найважливіші найкритичніші об’єкти і уряд Великобританії нам в цьому допомагає вже і буде допомагати на практиці, коли почнеться будівництво», — зазначив Кубраков.
Він висловив сподівання, що перші угоди по відбудові українських мостів та інших об’єктів інфраструктури будуть підписані вже у вересні.
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Крім того, зазначається, що британська сторона надасть 5 автобусів для потреб громадського транспорту в містах України.
«З точки зору фінансування в них є і кредитні кошти, і грантові кошти. Ми розглядаємо різні моделі фінансування. Найголовніше — щоб практичні речі почали відбуватися вже в наступному місяці», — додав Кубраков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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