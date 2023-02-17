Громадяни росії за 2022 рік відкрили у Грузії понад 100 тисяч банківських рахунків — Finance.ua
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Громадяни росії за 2022 рік відкрили у Грузії понад 100 тисяч банківських рахунків

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Громадяни росії з початку повномасштабної війни рф проти України і до кінця року відкрили у Грузії майже 110 тисяч банківських рахунків.
Як повідомляє «Новости-Грузия», пише «Європейська правда», такі дані надав Нацбанк на запит депутата від «Стратегія Агмашенебелі» Паати Манджгаладзе.
Статистика охоплює період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року. Згідно з нею, за цей час на імена громадян росії у Грузії відкрили 109 949 рахунків на фізосіб, та ще шість — на юридичних осіб. Ці цифри не обов’язково відображають кількість фізичних осіб, які відкрили собі рахунок, оскільки одна людина може бути власником кількох рахунків у різних банках.
«Пік» відкриття рахунків росіянами у банках Грузії випав на місяці після оголошення Кремлем «часткової мобілізації» наприкінці вересня, після чого спостерігався масовий виїзд росіян з країни у різних напрямках, зокрема до Грузії.
Так, у жовтні відкрили 27 784 рахунки, у листопаді — 15 994, у грудні — 10778. Найменше рахунків росіяни реєстрували у серпні — трохи більше 6409.
Російський Forbes писав, що за 2022 рік російські фрілансери вивели на закордонні рахунки у 6,8 разів більше коштів, ніж за 2021 рік.
За даними Нацбанку Грузії, майже половина грошових переказів, що надходили в країну протягом року, надійшли з росії. Обсяги зросли в рази з березня 2022 року і досягли піку у травні, коли суми, порівняно з місяцями перед відкритим нападом РФ на Україну, зросли у більш ніж 10 разів. Після того почалося спадання. Другий «сплеск» грошових переказів почався після оголошення у росії мобілізації і масового приїзду до Грузії нової хвилі росіян.
За матеріалами:
Економічна Правда
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