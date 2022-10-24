Громади зможуть отримати майже безвідсоткові позики на проекти термомодернізації — Finance.ua

Громади зможуть отримати майже безвідсоткові позики на проекти термомодернізації
Уряд затвердив постанову, якою знижується до 0,25% річних кредитна ставка на проекти з термомодернізації адміністративних будівель, шкіл та лікарень.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Ідеться про програму від Європейського інвестиційного банку в розмірі 300 млн євро, яка була підписана 2 роки тому. Ми переглянули умови, і тепер громади фактично отримують можливість майже безвідсоткових позик на відповідні проекти термомодернізації. Це сприятиме зменшенню споживання енергоресурсів у майбутньому», — підкреслив очільник Уряду.
Також Прем’єр-міністр повідомив, що в Україні розпочинається опалювальний сезон.
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Лікарні, школи й інші соціальні об’єкти або вже підключені, або під’єднуються до тепла прямо зараз. Житловий фонд так само починають поступово підключати в більшості міст країни.
«Уряд не підвищував тарифи на газ і дав можливість закупити його за пільговою ціною. Але це не означає, що за цей газ ніхто не платить. Тому економія і ще раз економія. Електроенергії, газу, тепла. Все це важливо для перемоги на енергетичному фронті», — зауважив Глава Уряду й додав, що так само важливо сплачувати за комунальні послуги, оскільки кожна гривня конвертується в ремонт, додаткове обладнання, можливість постачати світло, воду й тепло в кожну домівку.
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