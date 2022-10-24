Громади зможуть отримати майже безвідсоткові позики на проекти термомодернізації — Finance.ua

Громади зможуть отримати майже безвідсоткові позики на проекти термомодернізації Вчора 16:35 — Кредит&Депозит

Громади зможуть отримати майже безвідсоткові позики на проекти термомодернізації, kmu.gov.ua

Уряд затвердив постанову, якою знижується до 0,25% річних кредитна ставка на проекти з термомодернізації адміністративних будівель, шкіл та лікарень.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ідеться про програму від Європейського інвестиційного банку в розмірі 300 млн євро, яка була підписана 2 роки тому. Ми переглянули умови, і тепер громади фактично отримують можливість майже безвідсоткових позик на відповідні проекти термомодернізації. Це сприятиме зменшенню споживання енергоресурсів у майбутньому», — підкреслив очільник Уряду.

Також Прем’єр-міністр повідомив, що в Україні розпочинається опалювальний сезон.

Читайте також У Києві розпочинається опалювальний сезон

Лікарні, школи й інші соціальні об’єкти або вже підключені, або під’єднуються до тепла прямо зараз. Житловий фонд так само починають поступово підключати в більшості міст країни.

«Уряд не підвищував тарифи на газ і дав можливість закупити його за пільговою ціною. Але це не означає, що за цей газ ніхто не платить. Тому економія і ще раз економія. Електроенергії, газу, тепла. Все це важливо для перемоги на енергетичному фронті», — зауважив Глава Уряду й додав, що так само важливо сплачувати за комунальні послуги, оскільки кожна гривня конвертується в ремонт, додаткове обладнання, можливість постачати світло, воду й тепло в кожну домівку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.