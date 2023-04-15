Громадський транспорт у Будапешті буде безкоштовним для українців ще до 30 червня — Finance.ua

Громадський транспорт у Будапешті буде безкоштовним для українців ще до 30 червня Сьогодні 18:21 — Особисті фінанси

Для біженців з України, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабну російсько-українську війну, Будапештський транспортний центр продовжив безкоштовний проїзд у громадському транспорті до 30 червня 2023 року.

Ініціатива муніципалітету Будапешта передбачає безквитковий проїзд за умови пред’явлення українського проїзного документа. Цей документ може слугувати також і для ідентифікації особи.

Який український документ може бути як проїзний в Будапешті

український закордонний або внутрішній паспорт;

дозвіл на проживання в Україні;

український студентський квиток для іноземних студентів, які навчаються в Україні;

будь-який документ, що підтверджує прописку іноземних громадян, що проживають в Україні.

При цьому в деяких видах транспорту громадянам України доведеться платити за проїзд. Зокрема, йдеться про:

аеропортовий експрес 100E

фунікулер

катери

HÉV за межі Будапешта

«сині» автобуси за межами Будапешта.

Будапештський транспортний центр продовжує працювати над тим, щоб максимально полегшити становище біженців з України.

Телеканал 24 За матеріалами:

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