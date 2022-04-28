Громадський транспорт під час воєнного стану: хто і де може не платити за проїзд — Finance.ua

Громадський транспорт під час воєнного стану: хто і де може не платити за проїзд

Вчора 08:31 — Особисті фінанси

Громадський транспорт під час воєнного стану: хто і де може не платити за проїзд

Від початку повномасштабної війни росії проти України громадський транспорт в багатьох містах зупинив свою роботу. Однак подекуди тролейбуси та міські маршрутки вже почали працювати за звичайним графіком. А в деяких містах певні категорії людей можуть не платити за проїзд.

Про це пише ТСН.ua

Київ

Від 21 квітня в Києві відновили рух «червоною» гілкою метро. Однак потяги все ще курсують без зупинки на станціях «Хрещатик», «Майдан незалежності», «Гідропарк», «Дніпро» та «Кловська». Метрополітен працює від 6:30 ранку до 20:00 вечора.

Наземний транспорт в Києві працює від 7:00 ранку до 21:00 вечора.

Проїзд у метро та автобусі в Києві наразі безкоштовний.

Харків

Рух громадскього транспорту в Харкові був зупинений ще 27 лютого 2022 року. Про це повідомила міська рада. Деякі станції метрополітену зачинені, але більшість працюють як укриття. В місті наразі організовуються тимчасові маршрути, але поки що відновлювати звичний графік не планують.

Дніпро

Від 18 квітня 2022 року у Дніпрі перевізники перейшли на подовжений графік роботи. Транспорт починає курсувати вже о 6:00 ранку, а закінчує о 20:30 вечора. Метро та електротранспорт курсують за довоєнним графіком. Тут змін не передбачається.

Проїзд для всіх категорій населення платний, однак, за словами директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігоря Маковцева, всіма знижками та пільгами, які діяли до війни, можна користуватися. Наприклад, посвідченням чи учнівським квитком.

Чернігів

Чернігів досить сильно постраждав від бойових дій. Тут вже затвердили 9 тимчасових маршрутів, однак вони все ще не розпочали свою роботу. Оплата буде за старим тарифом.

Миколаїв

В місті курсують трамваї, тролейбуси та автобуси. Оплату за проїзд на трамваї та тролейбусі від 12 квітня трохи підвищили. При оплаті за допомогою QR-коду — 7 грн, а при оплаті у водія — 8 грн.

Пільгові категорії населення можуть користуватися безкоштовним проїздом:

«чорнобильські» пільги (1 та 2 категорія);

учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності;

військовослужбовці строкової служби;

діти з багатодітних сімей;

ветерани військової служби, Національної поліції, органів внутрішніх справ, Державної пожежної охорони, податкової міліції, служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту України;

особи з інвалідністю;

пенсіонери за віком;

діти віком до 6 років (у супроводі дорослого без надання місця).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.