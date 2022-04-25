Громадам із найбільшою кількістю переселенців нададуть комп’ютери для додаткових робочих місць — Finance.ua

«22 квітня 2022 року відбулася робоча зустріч міністра соціальної політики України Марини Лазебної з головою представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Ан Нгуєном. Під час зустрічі сторони обговорили ряд важливих питань щодо пріоритетів соціальної політики в умовах воєнного стану, ключових аспектів діяльності МОМ в Україні, реалізації адресної підтримки для соціально вразливих категорій населення та окреслили напрями майбутньої двосторонньої співпраці», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за результатами зустрічі сторони домовилися скоординувати спільні дії шляхом укладання додаткового протоколу до Угоди про співробітництво між Міжнародною організацією з міграції та Міністерством соціальної політики України, підписаної 12 лютого 2018 року.
Протокол окреслить напрями співпраці в умовах воєнного стану, а саме щодо:
обміну інформацією, статистичними та аналітичними матеріалами щодо переміщення людей внаслідок воєнних дій (зовнішнього та внутрішнього), а також щодо людей, які не виїжджали з окупованих міст та місць активних бойових дій, приділяючи окрему увагу людям з інвалідністю, літнім самотнім людям, родинам з кількома дітьми;
підтримки громад, які приймають найбільшу кількість ВПО, комп’ютерним обладнанням з метою оснащення додаткових робочих місць;
реалізації спільних програм підтримки цільових груп постраждалих українців;
спільної роботи щодо протидії торгівлі людьми та дітьми в результаті їхньої екстреної масової евакуації з районів бойових дій та незаконного примусового переміщення на територію російської федерації.
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