Громадам із найбільшою кількістю переселенців нададуть комп’ютери для додаткових робочих місць — Finance.ua

Громадам із найбільшою кількістю переселенців нададуть комп’ютери для додаткових робочих місць

Вчора 11:45 — Казна та Політика

Громадам із найбільшою кількістю переселенців нададуть комп’ютери для додаткових робочих місць, freepik.com

У рамках спільної роботи Мінсоцполітики та Міжнародної організації з міграції громадам, де зареєстрована найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб, буде надано комп’ютерне обладнання.

«22 квітня 2022 року відбулася робоча зустріч міністра соціальної політики України Марини Лазебної з головою представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Ан Нгуєном. Під час зустрічі сторони обговорили ряд важливих питань щодо пріоритетів соціальної політики в умовах воєнного стану, ключових аспектів діяльності МОМ в Україні, реалізації адресної підтримки для соціально вразливих категорій населення та окреслили напрями майбутньої двосторонньої співпраці», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами зустрічі сторони домовилися скоординувати спільні дії шляхом укладання додаткового протоколу до Угоди про співробітництво між Міжнародною організацією з міграції та Міністерством соціальної політики України, підписаної 12 лютого 2018 року.

Протокол окреслить напрями співпраці в умовах воєнного стану, а саме щодо:

обміну інформацією, статистичними та аналітичними матеріалами щодо переміщення людей внаслідок воєнних дій (зовнішнього та внутрішнього), а також щодо людей, які не виїжджали з окупованих міст та місць активних бойових дій, приділяючи окрему увагу людям з інвалідністю, літнім самотнім людям, родинам з кількома дітьми;

підтримки громад, які приймають найбільшу кількість ВПО, комп’ютерним обладнанням з метою оснащення додаткових робочих місць;

реалізації спільних програм підтримки цільових груп постраждалих українців;

спільної роботи щодо протидії торгівлі людьми та дітьми в результаті їхньої екстреної масової евакуації з районів бойових дій та незаконного примусового переміщення на територію російської федерації.

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