Грецію викрили в допомозі рф обходити європейські санкції - Die Welt — Finance.ua

За даними видання, у квітні частка грецьких судновласників у транспортуванні російської нафти зросла втричі у порівнянні з попереднім роком. Всього у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів, з них 76 — під прапором Греції.
Так, наприкінці квітня танкер Nissos rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Крім того, зросла кількість відправок в Індію, Китай і Південну Корею.
За даними ОПЕК, росія щодня експортує 7 мільйонів барелів нафти і нафтопродуктів.