Грецію викрили в допомозі рф обходити європейські санкції - Die Welt — Finance.ua

Грецію викрили в допомозі рф обходити європейські санкції - Die Welt

Вчора 10:45 — Фондовий ринок

Греція допомагає російській федерації обходити обмеження щодо експорту нафти. Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти.

Про це пише Die Welt

За даними видання, у квітні частка грецьких судновласників у транспортуванні російської нафти зросла втричі у порівнянні з попереднім роком. Всього у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів, з них 76 — під прапором Греції.

Так, наприкінці квітня танкер Nissos rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Крім того, зросла кількість відправок в Індію, Китай і Південну Корею.

За даними ОПЕК, росія щодня експортує 7 мільйонів барелів нафти і нафтопродуктів.

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