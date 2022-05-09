Грецію викрили в допомозі рф обходити європейські санкції - Die Welt — Finance.ua
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Грецію викрили в допомозі рф обходити європейські санкції - Die Welt

Вчора 10:45Фондовий ринок
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Греція допомагає російській федерації обходити обмеження щодо експорту нафти. Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти.
Про це пише Die Welt.
За даними видання, у квітні частка грецьких судновласників у транспортуванні російської нафти зросла втричі у порівнянні з попереднім роком. Всього у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів, з них 76 — під прапором Греції.
Так, наприкінці квітня танкер Nissos rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Крім того, зросла кількість відправок в Індію, Китай і Південну Корею.
За даними ОПЕК, росія щодня експортує 7 мільйонів барелів нафти і нафтопродуктів.
За матеріалами: УНІАН
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