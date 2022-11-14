Греція скасувала приватизацію стратегічно важливого порту через війну в Україні — Finance.ua
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Греція скасувала приватизацію стратегічно важливого порту через війну в Україні

Світ
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Греція скасувала приватизацію стратегічно важливого порту через війну в Україні
Греція скасувала приватизацію стратегічно важливого порту через війну в Україні
Рада директорів Фонду приватизації державного майна Греції (HRADF) ухвалила рішення скасувати продаж мажоритарної частки адміністрації порту Александруполіс, який після повномасштабного вторгнення росії в Україну став відігравати важливу роль.
Інформація про це була розміщена на сайті HRADF.
«Грецький Фонд приватизації держмайна у співпраці з міністерством фінансів, міністерством судноплавства та у справах островів негайно вживатиме всіх необхідних заходів для подальшого розвитку адміністрації порту Александруполіс», — зазначається в рішенні.
Напередодні про скасування приватизації порту оголосив і грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.
«Уряд вирішив, що в нинішніх умовах Александруполіс має настільки велике стратегічне, геополітичне та енергетичне значення для нашої країни, що він повинен залишатися під юрисдикцією грецької громадськості», — сказав Міцотакіс в інтерв’ю ANT1.
Порт, розташований на півночі Греції поблизу кордонів із Болгарією і Туреччиною, має потенціал стати енергетичним хабом для Центральної Європи.
Зокрема там планується створення плавучого газосховища і регазифікаційної установки, що дозволить закріпити меншу залежність Європи від російського газу після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Крім того, з лютого порт Александруполіс також використовується як альтернативний маршрут для перевезення військової техніки НАТО на східний фланг Альянсу через Румунію і Болгарію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ua.news
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