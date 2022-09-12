Греція готова до можливого припинення поставок російського газу взимку — Finance.ua

Греція готова до можливого припинення поставок російського газу взимку Вчора 19:45 — Енергетика

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція вжила заходів для забезпечення достатніх поставок енергоносіїв протягом зими на випадок припинення поставок російського газу в країну.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми готові до найгіршого можливого сценарію, коли росія припинить постачання природного газу», — сказав Міцотакіс на пресконференції в північному місті Салоніки.

Міцотакіс сказав, що Греція підготувала достатню кількість вантажів зрідженого природного газу, кілька електростанцій готові перейти на нафту з газу, а потужності, що працюють на вугіллі, були нарощені.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина та ЄС підготувались до того, що росія значною мірою припинить постачання газу через війну проти України. Він також додав, що його країна встановила термінали на північному узбережжі Німеччини для імпорту рідкого газу.

У своїй суботній заяві Олаф Шольц заявив, що його країна та Європа готові витримати наслідки, якщо росія вирішить повністю припинити постачання газу.

Німеччина оголосила про пакет заходів на суму 65 млрд євро, щоб зменшити загрозу зростання цін на енергоносії, оскільки Європа бореться із дефіцитом постачань після вторгнення росії в Україну.

Уряди Данії та Німеччини домовились побудувати в Балтійському морі вітроенергетичний центр вартістю 9 мільярдів євро, стане значним кроком у процесі відмови Європи від залежності від російського газу.

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Економічна Правда За матеріалами:

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