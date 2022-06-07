Грант від держави: уряд планує роздати гроші бізнесу, щоб «розігріти» економіку — Finance.ua
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Грант від держави: уряд планує роздати гроші бізнесу, щоб «розігріти» економіку

Вчора 11:43Особисті фінанси
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Кабінет Міністрів розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу. Розробка ведеться на доручення Президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.
«Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію», — написав Шмигаль.
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За його словами, основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва.
«Дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду», — повідомив прем’єр.
Нагадаємо, за оцінкою НБУ, швидке відновлення України вже у 2023 році можливе за умови завершення воєнних дій і масштабної підтримки партнерів. У 2022 році економіка впаде не менше, ніж на третину.
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За матеріалами: Укрінформ
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