Грант від держави: уряд планує роздати гроші бізнесу, щоб «розігріти» економіку — Finance.ua

Грант від держави: уряд планує роздати гроші бізнесу, щоб «розігріти» економіку

Вчора 11:43 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу. Розробка ведеться на доручення Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі

«Завдяки грантовій підтримці українських малих і середніх підприємців та виробників розраховуємо розігріти економіку, простимулювати створення нових робочих місць та задовольнити попит українців на якісну продукцію», — написав Шмигаль.

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За його словами, основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва.

«Дав завдання міністерствам невідкладно опрацювати пропозиції та подати на розгляд уряду», — повідомив прем’єр.

Нагадаємо, за оцінкою НБУ, швидке відновлення України вже у 2023 році можливе за умови завершення воєнних дій і масштабної підтримки партнерів. У 2022 році економіка впаде не менше, ніж на третину.

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