Гральний бізнес перерахував цьогоріч 53,6 млн грн податків — Finance.ua
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Гральний бізнес перерахував цьогоріч 53,6 млн грн податків

Казна та Політика
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За час існування пільгового 2%-го податку гральний бізнес та лотереї, які ним скористалися, заплатили в цьому році лише 53,6 млн грн податків.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
За його словами, закон № 8079, який мав ще у листопаді скасувати цю пільгу заблокували у другому читанні і до кінця року вже не винесуть у залу.
«Враховуючи, що це продовжило час існування пільги на мінімум 2 місяці, то думаю, економія на податках за таке затягування складе пару сотен мільйонів гривень. Мінімум», — додав він.
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Крім того, нардеп пояснив, як гральний бізнес занижує або взагалі не платить податки.
«Тут одна з дуже популярних зараз схем „міскодінг“. Якщо коротко, міскодінг — це призначення еквайром суб’єкту господарювання коду категорії, що не відповідає його фактичній діяльності. А якщо дуже спрощено, то гравець платить не офіційно на рахунок онлайн-казино, а на типу інший рахунок (наприклад, за якусь послугу онлайн-магазину), який в кінці виявляється взагалі карткою другої людини (це вже неттінг). А далі ці зібрані онлайн платежі потім по ланцюжку використовується, щоб платити зарплату у крупних роздрібних мережах, відбілювати „чорне зерно“. Коротше, там збитки державі не тільки через несплату податків від грального бізнесу, але і багато іншого в різних сферах», — розповів Железняк.
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Як додав нардеп, це стане предметом розслідування тимчасової спеціальної комісії ВР.
Нагадаємо, у листопаді Комітет ВРУ з питань податкової та фінансової політики підтримав у другому читанні законопроект № 8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування 2%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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