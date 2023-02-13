Графіки вимкнень повернуться з початком робочого тижня – ДТЕК — Finance.ua

Графіки вимкнень повернуться з початком робочого тижня – ДТЕК Сьогодні 10:12 — Енергетика

Графіки вимкнень повернуться з початком робочого тижня – ДТЕК

Зростання споживання електроенергії через початок робочого тижня призведе до повернення графіків обмеження електропостачання, які не застосовували у неділю, 12 лютого.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Внаслідок зниження споживання на вихідних і відновлення мереж та введення в роботу двох енергоблоків АЕС вдалось уникнути відключень в неділю. Однак з початком робочого тижня українцям слід готуватись до застосування графіків обмеження електропостачання, зазначив Дмитро Сахарук.

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За словами Сахарука, через обстріли залишається ще багато точок, які не відремонтовані повністю, зокрема Одеса, Київщина, Харківщина та Запоріжжя.

Він додав, що крім балансових відключень, тобто обмежень генерації, є ще й мережеві обмеження, через які в низці областей можуть і зараз бути відключення.

Довідка Finance.ua:

унаслідок зменшення споживання на вихідних та введення в роботу двох блоків АЕС ліміти для областей на неділю, 12 лютого, не доводились;

крім того, розпорядження «Укренерго» дозволяють компаніям «ДТЕК» не обмежувати споживання електроенергії 13 лютого. Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків



Економічна Правда За матеріалами:

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