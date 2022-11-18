Графіки в Києві не діють: ДТЕК вводить екстрені відключення — Finance.ua
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Графіки в Києві не діють: ДТЕК вводить екстрені відключення

Енергетика
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Як повідомляє ДТЕК, на жаль, за розпорядженням НЕК Укренерго, вимушені знову проводити екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!
Просимо набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.
Нагадаємо, у четвер, 17 листопада 2022 року, в Києві було зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії.Як повідомив гендиректор компанії-постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, систему обмежили на понад 500 МВт.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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