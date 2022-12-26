Графіки не діють. В Києві та області продовжуються екстрені вимкнення світла — Finance.ua

Графіки не діють. В Києві та області продовжуються екстрені вимкнення світла Сьогодні 11:45 — Енергетика

У понеділок, 26 грудня, в Києві та Київській області відбуваються екстрені відключення світла. Графіки відключень не діють.

Про це повідомляє ДТЕК.

«Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК „Укренерго“, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», — йдеться у повідомленні ДТЕК «Київські мережі».

Аналогічна ситуація спостерігається і у Київській області.

«В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють», — зазначають в ДТЕК «Київські регіональні мережі».

У Києві 24 грудня все ще застосовували екстрені відключення світла.

А в неділю енергетикам у Києві вдалося придумати схеми заживлення 3 районів, які найбільше страждали протягом останнього тижня. Йдеться про Оболонь, Куренівку й Борщагівку. Внаслідок обстрілів дехто з людей залишався без світла протягом кількох діб.

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