Графіки не діють: Київ повернувся до екстрених відключень світла — Finance.ua
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Графіки не діють: Київ повернувся до екстрених відключень світла

Енергетика
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Графіки не діють: Київ повернувся до екстрених відключень світла
Графіки не діють: Київ повернувся до екстрених відключень світла
Після невеликої перерви у Києві знову впровадили екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляється на сайті ДТЕК.
Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють.
Перевірити наявність поточних відключень жителі столиці можуть за посиланням тут.
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«Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК „Укренерго“, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», — зазначили у компанії.
Нагадаємо, цими вихідними у Києві та області значно менше відключали світло, а деякі споживачі два дні поспіль були з електроенергією. Але це не означає, що така ситуація збережеться на цьому тижні, наголосив топ-менеджер YASNO Сергій Коваленко.

Чи можливо залишити без світла Україну 💡

За матеріалами:
Вечірній Київ
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