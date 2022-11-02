Графіки аварійного відключення електрики: коли і навіщо їх застосовують — Finance.ua

Графіки аварійного відключення електрики: коли і навіщо їх застосовують Вчора 19:09 — Енергетика

Графіки аварійного відключення електрики: коли і навіщо їх застосовують

Після масованих ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури оператор системи передачі НЕК «Укренерго» застосував графіки аварійного обмеження електроспоживання для балансування української енергосистеми. Навіщо і коли їх застосовують — пояснили експерти Держенергонагляду.

Як це все працює

Для того аби мережа була збалансованою, обсяг спожитої електроенергії в певний момент часу повинен дорівнювати обсягу виробленої. У мережі енергія не зберігається.

Якщо споживають менше енергії, ніж виробляють, то частота (50 Гц) підвищується, якщо навпаки — падає.

Обидва дисбаланси згубно впливають на мережі й обладнання виробників, постачальників та споживачів електроенергії.

Графік аварійних відключень (далі — ГАВ), який застосовує оператор системи передачі, — це відключення споживачів через дефіцит обсягів електроенергії. ГАВ — це не графік планових робіт, у ньому немає годин початку та завершення відключення. Це перелік електричних адрес (вузлів електромереж), до яких можуть бути застосовані відключення, у випадку отримання відповідної вказівки від НЕК «Укренерго».

Графік запроваджується операторами систем передачі (обленерго) протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК «Укренерго».

Навіщо це? ГАВ вводять примусово для уникнення повного відключення від енергопостачання великого регіону, або для запобігання автоматичного та неконтрольованого знеструмлення регіону (блекауту).

Те саме стосується і відновлення електропостачання — рішення щодо заживлення споживачів приймає НЕК «Укренерго». Тільки після отримання команди від регіонального диспетчера НЕК «Укренерго» фахівці операторів систем розподілу (обленерго) можуть відновити розподіл електричної енергії.

Графіки

Повідомлення про застосування ГАВ не можна оприлюднити заздалегідь — це аварійний захід і інформація про причини застосування зазначеного заходу, його початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об‘єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану.

Чому одних відключають, а інших ні?

При відключенні електроенергії в одному будинку електропостачання може не припинятися у сусідньому. Оскільки різні будинки та навіть під’їзди одного будинку можуть бути заживлені від різних ліній електропередачі. Енергетики чергують лінії для вимкнення.

Якщо ж якісь будинки не вимикаються зовсім, то це свідчить про наявність на лінії, що живить ці будинки, об`єктів критичної інфраструктури. Наприклад: лікарня, водоканал тощо.

«Навіть якщо протягом цілого дня було відсутнє електропостачання, споживач все одно має зменшити споживання електроенергії у пікові години. Оскільки, якщо не дотримуватися режиму максимальної економії, країна ризикує залишитися у темряві. Відключення потрібні для стабілізації енергосистеми України. Вони не дають статися більш масштабним та хаотичним аварійним вимкненням, на усунення яких потрібно буде досить багато часу», — зазначають фахівці.

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