Готується судно-робот – носій безпілотників (відео) — Finance.ua

Готується судно-робот – носій безпілотників (відео)

Минулого тижня в Китаї відбулася церемонія, під час якої було дано офіційну назву новому 88-метровому судну-роботу, яке готується до швидкого спуску на воду. Але найцікавішим є те, що це судно, «Zhu Hai Yun», є першим у світі носієм та координатором дій групи з 50 летаючих, навідних та підводних безпілотних апаратів, здатних вирішувати завдання широкого спектра спільними зусиллями.

Будівництво судна «Zhu Hai Yun» було розпочато у липні минулого року на верфі Huangpu Wenchong Shipyard у Гуанчжоу. І, як уже згадувалося вище, зараз це судно та його автоматизована «команда» практично готові до спуску на воду.

Система управління судна Zhu Hai Yun не розрахована на самостійну навігацію в районах портів та інших місць з жвавим морським рухом. У таких районах судно ходитиме за допомогою дистанційного управління, а свободу самостійного пересування та прийняття рішень воно отримає після виходу у відкриті води. Далі, слідуючи закладеним у нього програмам, судно діятиме самостійно і виконуватиме поставлені перед ним завдання.

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