Готівку не приймають: у Єгипті запровадили нові правила для туристів — Finance.ua

Готівку не приймають: у Єгипті запровадили нові правила для туристів Сьогодні 18:37 — Світ

Готівку не приймають: у Єгипті запровадили нові правила для туристів

Від червня екскурсії на головних туристичних об'єктах Єгипту проводяться лише за оплату банківською карткою. Найближчим часом готівкову оплату заборонять на усіх туроб'єктах.

Наразі нові правила діють для екскурсій:

на пірамідах Гізи;

у Єгипетському музеї в Тахрірі;

у Цитаделі Салах ад-Дін;

у Нубійському музеї;

у незакінченому обеліску та храмах в Асуані;

на всіх об'єктах в Асковані.

Платити готівкою можна лише за шкільні поїздки, поки міністерство не завершить впровадження електронного порталу, який дозволяє різним школам попередньо забронювати шкільні поїздки.

Як пояснив генеральний секретар Вищої ради з археології Мустафа Вазір, впровадження безготівкової системи сприятиме збільшенню потоку іноземної валюти до країни.

«Платіжна система з усіма типами банківських карток поступово впроваджуватиметься як єдина для придбання квитків на відвідування всіх інших музеїв та археологічних об'єктів країн», — зазначили в Міністерстві туризму Єгипту.

ТСН За матеріалами:

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