Готівкові долар і євро у "ПриватБанку" — Finance.ua

Готівкові долар і євро у "ПриватБанку" Вчора 12:55 — Валюта

Курс готівкового долара у « ПриватБанк у» залишився на рівні попереднього дня — 39,99 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також залишився на рівні попереднього дня — 39,20 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,49 грн за дол., євро — 38,20 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро — 37,45 грн.

Довідка Finance.ua:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% — до 36,57 грн/дол.

УНІАН За матеріалами:

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