Готівкові долар і євро у "ПриватБанку" — Finance.ua

Готівкові долар і євро у "ПриватБанку"
Курс готівкового долара у «ПриватБанку» залишився на рівні попереднього дня — 39,99 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також залишився на рівні попереднього дня — 39,20 грн/євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,49 грн за дол., євро — 38,20 грн за євро.
Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро — 37,45 грн.
Довідка Finance.ua:
- Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
- Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% — до 36,57 грн/дол.
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