Гороховський роздасть своїм пiдписникам марку «Русский военный корабль, иди нах*й»: хто може отримати — Finance.ua

«Ігор Смілянський, СЕО Укрпошта, люб’язно продав мені набір знаменитих марок, і я його роздам шести своїм пiдписникам»- написав він.
Умови дуже прості.
«Робимо перерахування від 100 гривень за посиланням у першому коментарі, та серед усіх, хто зробить переказ, випадковим чином виберу шість переможців. При переказі в полі коментар не забудьте вказати ваше им’я та телефон для зв’язку з вами у разі виграшу», — зазначив Гороховський.
Вся зібрана сума буде передана до одного з фондів, які підтримують ЗСУ.
Пізніше Гороховський додав: «600к гривень за 20 хвилин!!! Зараз ми з вами встановимо світовий рекорд щодо вартості одного набору марок».
Довідка Finance.ua:
Нагадаємо, «Укрпошта» заробила на марці «російський військовий корабель» понад $1 млн. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський;
поштову марку «Русский военный корабль, иди нах*й» ввели в обіг 12 квітня. Її назва — слова українського прикордонника острова Зміїний Романа Грибова у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії рф.
Укрпошта випустить нову символічну марку. Незабаром в Україні планують випустити нову поштову марку, присвячену найбільшому у світі літакові — українській «Мрії». Як повідомили в пресслужбі «Укрпошти», ілюстрацію створила 11-річна Софія Кравчук з Волинської області.
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