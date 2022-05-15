Гороховський роздасть своїм пiдписникам марку «Русский военный корабль, иди нах*й»: хто може отримати — Finance.ua

Гороховський роздасть своїм пiдписникам марку «Русский военный корабль, иди нах*й»: хто може отримати

Вчора 14:26 — Фондовий ринок

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що роздасть шести своїм пiдписникам марку «Рускій корабль...»

Про це він написав на своїй сторінці.

«Ігор Смілянський, СЕО Укрпошта, люб’язно продав мені набір знаменитих марок, і я його роздам шести своїм пiдписникам»- написав він.

Умови дуже прості.

«Робимо перерахування від 100 гривень за посиланням у першому коментарі, та серед усіх, хто зробить переказ, випадковим чином виберу шість переможців. При переказі в полі коментар не забудьте вказати ваше им’я та телефон для зв’язку з вами у разі виграшу», — зазначив Гороховський.

Вся зібрана сума буде передана до одного з фондів, які підтримують ЗСУ.

Пізніше Гороховський додав: «600к гривень за 20 хвилин!!! Зараз ми з вами встановимо світовий рекорд щодо вартості одного набору марок».

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, «Укрпошта» заробила на марці «російський військовий корабель» понад $1 млн. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський;

поштову марку «Русский военный корабль, иди нах*й» ввели в обіг 12 квітня. Її назва — слова українського прикордонника острова Зміїний Романа Грибова у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії рф.

Укрпошта випустить нову символічну марку. Незабаром в Україні планують випустити нову поштову марку, присвячену найбільшому у світі літакові — українській «Мрії». Як повідомили в пресслужбі «Укрпошти», ілюстрацію створила 11-річна Софія Кравчук з Волинської області.

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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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