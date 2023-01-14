Horizon тестує аеротаксі, що літатиме на швидкості 450 км/год — Finance.ua

Horizon тестує аеротаксі, що літатиме на швидкості 450 км/год Сьогодні 02:22 — Технології&Авто

Horizon тестує аеротаксі, що літатиме на швидкості 450 км/год

Horizon Aircraft тестує прототип літака, який вдвічі менший за оригінальну модель. Минулого року засновник компанії Брендон Робінсон повідомив, що випробування Cavorite X5 завершаться до кінця серпня. Проте термін випробувань довелося пересунути.

Cavorite X5 — це конструкція повітряного таксі eVTOL (electric vertical take-off and landing), електричний літальний апарат із системою вертикального зльоту та посадки. По суті, це різновид ЛВЗП (літак з вертикальним зльотом та посадкою), який працює на електроенергії.

Завдяки конструкції з малим лобовим опором та закритим підйомним вентиляторам повнорозмірний Cavorite X5 перевозитиме чотирьох пасажирів та пілота на швидкості 450 км/год.

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Гібридна газово-електрична трансмісія Cavorite X5 забезпечує вражаючий запас ходу до 500 км (і це без урахування аварійного запасу енергії).

borgexpert За матеріалами:

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