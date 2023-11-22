Horizon Capital інвестує в GoIT — Finance.ua

Horizon Capital інвестує в GoIT Вчора 18:30 — Фондовий ринок

Horizon Capital інвестує в GoIT

Horizon Capital, американська компанія прямих інвестицій, оголосила про інвестицію в GoIT, провідну світову платформу в галузі освітніх технологій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Це друга інвестиція компанії з її нового фонду Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), який досяг 298 мільйонів доларів США на останньому закритті, яке відбулось 28 вересня 2023 року», — сказано в повідомленні.

GoIT — це освітня компанія нового покоління, яка допомагає студентам оволодіти навичками програмування та іншими цифровими знаннями для успішної кар'єри в сфері технологій.

Україна була першим цільовим ринком GoIT і базою для всіх досліджень і розробок. Зараз компанія активно розширює свою діяльність у Польщі, Румунії, Мексиці, Колумбії, на Філіппінах та в інших країнах. Понад 25% усіх нових студентів приєднуються до курсів GoIT за рекомендацією, а індекс NPS програм сягає понад 60%.

«GoIT — це не лише фінансова інвестиція в успішну прибуткову компанію. Це також приклад „impact investment“, спрямованої на створення нових високооплачуваних робочих місць в Україні», — прокоментувала Олена Кошарна, засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital.

Довідка Finance.ua:

GoIT — провідна світова платформа в галузі освітніх технологій, з місією демократизації інженерної освіти для цифрових професій. Заснована в Україні, компанія вийшла на ринки Польщі, Румунії, Мексики, Колумбії та Філіппін, і має на меті виходити на два нових ринки щороку.

Horizon Capital — провідна компанія прямих інвестицій у Центрально-Східній Європі з активами 1,5 мільярда доларів США від інвесторів з капіталом, обсяг якого перевищує 630 мільярдів доларів США.

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