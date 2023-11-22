Horizon Capital інвестує в GoIT — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Horizon Capital інвестує в GoIT

Фондовий ринок
157
Horizon Capital інвестує в GoIT
Horizon Capital інвестує в GoIT
Horizon Capital, американська компанія прямих інвестицій, оголосила про інвестицію в GoIT, провідну світову платформу в галузі освітніх технологій.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Це друга інвестиція компанії з її нового фонду Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), який досяг 298 мільйонів доларів США на останньому закритті, яке відбулось 28 вересня 2023 року», — сказано в повідомленні.
GoIT — це освітня компанія нового покоління, яка допомагає студентам оволодіти навичками програмування та іншими цифровими знаннями для успішної кар'єри в сфері технологій.
Україна була першим цільовим ринком GoIT і базою для всіх досліджень і розробок. Зараз компанія активно розширює свою діяльність у Польщі, Румунії, Мексиці, Колумбії, на Філіппінах та в інших країнах. Понад 25% усіх нових студентів приєднуються до курсів GoIT за рекомендацією, а індекс NPS програм сягає понад 60%.
«GoIT — це не лише фінансова інвестиція в успішну прибуткову компанію. Це також приклад „impact investment“, спрямованої на створення нових високооплачуваних робочих місць в Україні», — прокоментувала Олена Кошарна, засновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital.

Довідка Finance.ua:

  • GoIT — провідна світова платформа в галузі освітніх технологій, з місією демократизації інженерної освіти для цифрових професій. Заснована в Україні, компанія вийшла на ринки Польщі, Румунії, Мексики, Колумбії та Філіппін, і має на меті виходити на два нових ринки щороку.
  • Horizon Capital — провідна компанія прямих інвестицій у Центрально-Східній Європі з активами 1,5 мільярда доларів США від інвесторів з капіталом, обсяг якого перевищує 630 мільярдів доларів США.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.