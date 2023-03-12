Honor представив новий смартфон — Finance.ua

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Honor представив новий смартфон

Технології&Авто
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Honor представив новий смартфон
Honor представив новий смартфон, Фото: GSM Arena
Китайська компанія Honor презентувала новий смартфон Honor Magic5 Ultimate.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 17,3-сантиметровий OLED-дисплей з низькотемпературним полікристалічним оксидом. Його роздільна здатність дорівнює 1312×2848 пікселів, а частота оновлення екрану — 120 Гц.
У смартфоні встановлений процесор типу Snapdragon 8 Gen 2 та батарея ємністю 5 450 мегаампер за годину. Оперативна пам’ять дорівнює 16 Гб, а внутрішня становить 512 Гб.
Фото: GSM Arena
Фото: GSM Arena
Крім цього, селфі-камера має 12Мп, а на зворотній стороні є ще потрійна камера на 50Мп.
Зазначається, що один екземпляр Honor Magic5 Ultimate коштуватиме 967 доларів США. Пристрій буде доступний з 20 березня у двох кольорах — чорному й оранжевому.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді китайська компанія Honor презентувала новий складаний смартфон Honor Magic Vs.
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За матеріалами:
Укрінформ
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