Honor представив новий планшет — Finance.ua

Honor представив новий планшет
Китайська компанія Honor презентувала новий планшет Honor Tablet 9.
Про це повідомляє GSM Arena.
Планшет має тонкий і легкий суцільнометалевий корпус. Його товщина — 6,96 мм, а вага — 555 г. Розмір екрана пристрою дорівнює 30,7 сантиметра, а роздільна здатність становить 2 560×1 600 пікселів.
У планшеті встановлений процесор Snapdragon 6 першого покоління та батарея ємністю 8 300 міліампер за годину.
Пристрій доступний у трьох кольорах: білий, блакитний або сірий.
Вартість базової моделі Tablet 9 із 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ внутрішньої пам’яті розпочинається від 224 доларів США, модель з 8/256 ГБ коштує 238 доларів, 12/256 ГБ — 280 доларів, а 12/512 ГБ — 309 доларів США.
Зазначається, що Honor Tablet 9 можна придбати зі спеціальною паперовою плівкою «Soft Light». Вона робить писання та малювання на дисплеї приємнішим за допомогою стилуса.
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