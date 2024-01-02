Honor представив новий планшет — Finance.ua

Honor представив новий планшет 02.01.2024, 00:26 — Технології&Авто

Honor представив новий планшет

Китайська компанія Honor презентувала новий планшет Honor Tablet 9.

Про це повідомляє GSM Arena

Планшет має тонкий і легкий суцільнометалевий корпус. Його товщина — 6,96 мм, а вага — 555 г. Розмір екрана пристрою дорівнює 30,7 сантиметра, а роздільна здатність становить 2 560×1 600 пікселів.

У планшеті встановлений процесор Snapdragon 6 першого покоління та батарея ємністю 8 300 міліампер за годину.

Пристрій доступний у трьох кольорах: білий, блакитний або сірий.

Вартість базової моделі Tablet 9 із 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ внутрішньої пам’яті розпочинається від 224 доларів США, модель з 8/256 ГБ коштує 238 доларів, 12/256 ГБ — 280 доларів, а 12/512 ГБ — 309 доларів США.

Зазначається, що Honor Tablet 9 можна придбати зі спеціальною паперовою плівкою «Soft Light». Вона робить писання та малювання на дисплеї приємнішим за допомогою стилуса.

Укрінформ За матеріалами:

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