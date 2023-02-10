Гонконг роздасть пів мільйона безкоштовних авіаквитків: як отримати — Finance.ua

Гонконг роздасть пів мільйона безкоштовних авіаквитків: як отримати
Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в світовий туризм. І хоч на сьогодні багато країн уже скасували основні ковідні обмеження, допандемійний пасажиропотік все ж сповна не відновився.
І аби заохотити мандрівників більше подорожувати, влада Гонконгу вирішила розіграти 500 тисяч безкоштовних авіаквитків. Ініціатива під назвою Hello Hong Kong стартує 1 березня та триватиме близько шести місяців.
Квитки розігруватимуть у форматі лотереї на спеціальному сайті. Реєстрація для мешканців різних регіонів відкриватиметься поетапно:
- Південно-Східна Азія — з 1 березня;
- Материковий Китай — з 1 квітня;
- Північно-Східна Азія — з 1 травня;
- Гонконг — з 1 липня;
- Інші ринки, включаючи Європу — з 1 травня.
До ініціативи долучаться гонконгські авіакомпанії Cathay Pacific, HK Express та Hong Kong Airlines.
Ми сподіваємося, що ті, хто отримає квитки, привезуть із собою двох — трьох друзів та родичів. Очікуємо, що акція дозволить залучити близько 15 мільйонів туристів,— заявила гонконгська влада.
Як взяти участь в акції
З часом ви можете або повернутися на цей сайт, або перейти безпосередньо на сторінки конкретних авіакомпаній, щоб зареєструвати свою участь відповідно. Детальніша інформація та усі умови акції доступні за посиланням.
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