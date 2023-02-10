Гонконг роздасть пів мільйона безкоштовних авіаквитків: як отримати — Finance.ua
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Гонконг роздасть пів мільйона безкоштовних авіаквитків: як отримати

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Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в світовий туризм. І хоч на сьогодні багато країн уже скасували основні ковідні обмеження, допандемійний пасажиропотік все ж сповна не відновився.
І аби заохотити мандрівників більше подорожувати, влада Гонконгу вирішила розіграти 500 тисяч безкоштовних авіаквитків. Ініціатива під назвою Hello Hong Kong стартує 1 березня та триватиме близько шести місяців.
Квитки розігруватимуть у форматі лотереї на спеціальному сайті. Реєстрація для мешканців різних регіонів відкриватиметься поетапно:
  • Південно-Східна Азія — з 1 березня;
  • Материковий Китай — з 1 квітня;
  • Північно-Східна Азія — з 1 травня;
  • Гонконг — з 1 липня;
  • Інші ринки, включаючи Європу — з 1 травня.
До ініціативи долучаться гонконгські авіакомпанії Cathay Pacific, HK Express та Hong Kong Airlines.
Ми сподіваємося, що ті, хто отримає квитки, привезуть із собою двох — трьох друзів та родичів. Очікуємо, що акція дозволить залучити близько 15 мільйонів туристів,— заявила гонконгська влада.

Як взяти участь в акції

З часом ви можете або повернутися на цей сайт, або перейти безпосередньо на сторінки конкретних авіакомпаній, щоб зареєструвати свою участь відповідно. Детальніша інформація та усі умови акції доступні за посиланням.
Хто хоче добре знати англійську для подорожей і не тільки, рекомендуємо скористатися «плюшками» Englishdom.com — онлайн-школи англійської мови нового покоління. А за промокодом PrayForUkraine на вас чекає знижка 15% на всі пакети уроків.

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За матеріалами:
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