Honda створила додаток для смартфона, який навчає водінню — Finance.ua

Honda створила додаток для смартфона, який навчає водінню Сьогодні 05:01 — Технології&Авто

Honda створила додаток для смартфона, який навчає водінню

Honda сподівається, що її новий додаток для смартфонів допоможе підліткам і новим водіям покращити свої навички водіння. Додаток виходить за рамки простих порад щодо безпеки.

Додаток Honda Driver Coaching може отримати доступ до бортового комп’ютера для більш детального навчання, яке включає ігровий компонент.

Додаток доступний лише через Apple App Store, але після його встановлення та підключення iPhone до автомобіля він може аналізувати введення водія в режимі реального часу та надавати уроки безпечного водіння.

Додаток контролює кермування, гальмування та прискорення, за потреби надаючи інструкції. Після того, як водій завершить урок, програма надасть підсумок його водіння, конкретні поради та оцінку для відстеження його прогресу.

«З огляду на те, що школи закінчуються, а літній сезон водіння вже не за горами, ми сподіваємося, що наш новий додаток Honda Driver Coaching зможе позитивно вплинути на молодих водіїв і на безпеку всіх, хто їздить на дорозі», — сказав М. Дж. Фокслі, керівник відділу стратегії безпеки American Honda Motor Co Inc.

Додаток працює лише на моделях Honda та Acura, оснащених Apple CarPlay, і він обмежений роком випуску. Додаток Honda Driver Coaching сумісний із такими автомобілями:

Honda Civic (2019−2020);

Honda Insight (2018−2022);

Honda Accord (2018−2020 та 2023-);

Honda HR-V (2023);

Honda CR-V (2020);

Honda Pilot (2023);

Acura Integra (2023).

Молоді та недосвідчені водії піддаються підвищеному ризику аварій, травм і смерті за кермом. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, підлітки віком від 16 до 19 років мають майже втричі більшу ймовірність потрапити в аварію зі смертельним результатом, ніж люди віком 20 років і старше. У 2020 році в автокатастрофах загинуло близько 2800 підлітків і ще 227 000 отримали травми.

Програма може бути цінним ресурсом для нових водіїв. Вона включає в себе уроки про положення за кермом, роботу керма, роботу гальм для запуску та, ймовірно, кілька інших пов’язаних тем після аналізу дій водія.

Телеканал 24 За матеріалами:

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