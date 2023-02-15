Honda розробляє новий сімейний седан (фото) — Finance.ua
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Honda розробляє новий сімейний седан (фото)

Технології&Авто
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Honda розробляє новий сімейний седан (фото)
Honda розробляє новий сімейний седан (фото), Фото: carscoops.com
Опубліковано перші фото Honda Inspire сьомого покоління. Великий седан D-класу офіційно презентують у квітні на автошоу в Шанхаї.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Седан Honda Inspire відомий із 1989 року, і раніше в північноамериканських країнах його продавали як Acura TL. Модель побудована на базі Honda Accord, а оскільки нещодавно з’явився новий Accord, то тепер настав час для зміни поколінь Inspire.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Нова Honda Inspire 2023 схожа на Accord у профіль — в авто такий же похилий дах. Водночас передня частина здається агресивнішою завдяки широкій решітці радіатора та масивному бамперу. А ось ззаду Inspire елегантніший, ніж Accord — у нього тоненькі фари і спойлер на кришці багажника.
Розміри Honda Inspire 2023:
  • довжина — 4979 мм;
  • ширина — 1862 мм;
  • висота — 1449 мм;
  • колісна база — 2830 мм.
Салон Honda Inspire ще не показали, але очікується, що він повторюватиме інтер’єр Accord. Це означає, що всередині переважатимуть горизонтальні лінії, а віртуальна панель приладів стане стандартною.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Седан Honda Inspire зі старту запропонують зі знайомою за іншими моделями марки турбочетвіркою об’ємом 1,5 л і потужністю 192 к.с. Пізніше також має з’явитися 204-сильний гібрид.

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Виробництво Honda Inspire налагодять у Китаї. До речі, там же (поряд із США) випускають і Accord. Стартова ціна Inspire становитиме близько 27 000 доларів.
За матеріалами:
Фокус
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