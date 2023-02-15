Honda розробляє новий сімейний седан (фото) — Finance.ua

Honda розробляє новий сімейний седан (фото) 15.02.2023, 00:28 — Технології&Авто

Honda розробляє новий сімейний седан (фото), Фото: carscoops.com

Опубліковано перші фото Honda Inspire сьомого покоління. Великий седан D-класу офіційно презентують у квітні на автошоу в Шанхаї.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Седан Honda Inspire відомий із 1989 року, і раніше в північноамериканських країнах його продавали як Acura TL. Модель побудована на базі Honda Accord, а оскільки нещодавно з’явився новий Accord, то тепер настав час для зміни поколінь Inspire.

Фото: carscoops.com

Нова Honda Inspire 2023 схожа на Accord у профіль — в авто такий же похилий дах. Водночас передня частина здається агресивнішою завдяки широкій решітці радіатора та масивному бамперу. А ось ззаду Inspire елегантніший, ніж Accord — у нього тоненькі фари і спойлер на кришці багажника.

Розміри Honda Inspire 2023:

довжина — 4979 мм;

ширина — 1862 мм;

висота — 1449 мм;

колісна база — 2830 мм.

Салон Honda Inspire ще не показали, але очікується, що він повторюватиме інтер’єр Accord. Це означає, що всередині переважатимуть горизонтальні лінії, а віртуальна панель приладів стане стандартною.

Фото: carscoops.com

Седан Honda Inspire зі старту запропонують зі знайомою за іншими моделями марки турбочетвіркою об’ємом 1,5 л і потужністю 192 к.с. Пізніше також має з’явитися 204-сильний гібрид.

Виробництво Honda Inspire налагодять у Китаї. До речі, там же (поряд із США) випускають і Accord. Стартова ціна Inspire становитиме близько 27 000 доларів.

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