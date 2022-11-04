Honda показала свій найменший кросовер — Finance.ua
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Honda показала свій найменший кросовер

Технології&Авто
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Honda показала свій найменший кросовер
Honda показала свій найменший кросовер
Субкомпактний кросовер Honda WR-V мав багато спільного зі знаним в Україні Jazz Cross. Машини мали спільні панелі кузова, двері та навіть елементи салону. Цю модель досі випускають в Індії та Бразилії, а от виробництво другого покоління WR-V перенесуть до Індонезії.
Відтепер модель більше схожа на кросовер. А от технічно збереглася і платформа від «Джазу», і атмосферний двигун 1,5 л у парі з варіатором.
Honda показала свій найменший кросовер
Новий WR-V помітно менший за HR-V: у довжину кросовер має всього 4060 міліметрів. Дорожній просвіт 220 мм, об’єм багажника — 380 літрів. У підвісці використовуються стійки Макферсон і торсіонна балка, а дискові гальма є тільки спереду. Двигун на WR-V видає 121 кінську силу і 145 Нм крутного моменту. Привід лише передній.
Базовий WR-V в Індонезії коштує 271 900 000 місцевих рупій — більш як 625 тисяч гривень. В стандартне оснащення моделі входять запуск двигуна кнопкою, медіасистема з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм, камера заднього виду та кондиціонер. У «спортивній» версії RS є світлодіодні фари, цифровий бортовий комп’ютер, комбінована оббивка та клімат-контроль.
Honda показала свій найменший кросовер
Крім того, Honda WR-V RS можна замовити з комплексом безпеки Honda Sensing. Він потягне за собою встановлення шести ейрбегів, включаючи шторки (штатно стоять чотири), асистента утримання в смузі, USB-зарядки та системи автоматичного керування головним світлом. Коштує такий кросовер 309 900 000 рупій, що відповідає 713 тисяч грн.
За матеріалами:
Телеканал 24
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