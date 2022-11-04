Honda показала свій найменший кросовер — Finance.ua

Honda показала свій найменший кросовер Вчора 22:10 — Технології&Авто

Honda показала свій найменший кросовер

Субкомпактний кросовер Honda WR-V мав багато спільного зі знаним в Україні Jazz Cross. Машини мали спільні панелі кузова, двері та навіть елементи салону. Цю модель досі випускають в Індії та Бразилії, а от виробництво другого покоління WR-V перенесуть до Індонезії.

Відтепер модель більше схожа на кросовер. А от технічно збереглася і платформа від «Джазу», і атмосферний двигун 1,5 л у парі з варіатором.

Новий WR-V помітно менший за HR-V: у довжину кросовер має всього 4060 міліметрів. Дорожній просвіт 220 мм, об’єм багажника — 380 літрів. У підвісці використовуються стійки Макферсон і торсіонна балка, а дискові гальма є тільки спереду. Двигун на WR-V видає 121 кінську силу і 145 Нм крутного моменту. Привід лише передній.

Базовий WR-V в Індонезії коштує 271 900 000 місцевих рупій — більш як 625 тисяч гривень. В стандартне оснащення моделі входять запуск двигуна кнопкою, медіасистема з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм, камера заднього виду та кондиціонер. У «спортивній» версії RS є світлодіодні фари, цифровий бортовий комп’ютер, комбінована оббивка та клімат-контроль.

Крім того, Honda WR-V RS можна замовити з комплексом безпеки Honda Sensing. Він потягне за собою встановлення шести ейрбегів, включаючи шторки (штатно стоять чотири), асистента утримання в смузі, USB-зарядки та системи автоматичного керування головним світлом. Коштує такий кросовер 309 900 000 рупій, що відповідає 713 тисяч грн.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.