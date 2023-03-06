Honda показала бюджетний седан за $13 900 (фото, відео) — Finance.ua

Honda показала бюджетний седан за $13 900 (фото, відео) 06.03.2023, 00:26 — Технології&Авто

Honda показала бюджетний седан за $13 900 (фото, відео), Фото: Honda

Honda презентувала новий автомобіль City. Компактна модель В-класу пройшла фейсліфтинг і надійде у продаж із кінця березня за ціною від 13 900 доларів.

Подробиці авто розкрили на офіційному сайті японської марки.

Нова Honda City 2023 дебютувала в Індії, адже це одна з країн, де випускають модель (виробництво седана налагоджено у шести різних державах). Автомобіль побудовано на платформі Honda Jazz/Fit і є найменшим седаном японської марки.

Фото: Honda

Розміри Honda City 2023:

довжина — 4 553 мм;

ширина — 1 748 мм;

висота — 1 467 мм;

колісна база — 2 589 мм.

Впізнати оновлену Honda City можна за зміненою решіткою радіатора та збільшеним переднім повітрозабірником. Також змінені бампери, додані задні спойлер і дифузор.

У салоні покращено оздоблення і додано бездротову зарядку для смартфонів. Седан має місткий 506-літровий багажник.

Фото: Honda

Топова версія отримала діодні фари, безключовий доступ, шкіряний салон, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, люк та 8,0-дюймовий сенсорний дисплей.

У лінійці Honda City 2023 залишилися 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 122 к. с. і 126-сильна гібридна установка. В останньому випадку середня витрата палива становить 3,8 л/100 км. А ось турбодизель більше не пропонують через невідповідність сучасним еконормам. Седан доступний із 6-ступінчастою механічною КПП або варіатором.

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