Honda офіційно презентувала Accord нового покоління — Finance.ua
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Honda офіційно презентувала Accord нового покоління

Технології&Авто
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Honda офіційно презентувала Accord нового покоління
Honda офіційно презентувала Accord нового покоління, Фото: auto.24tv.ua
Седан Honda Accord одинадцятого покоління використовує ту саму мову дизайну, що й новий Pilot. Решітка радіатора відтепер встановлена вертикально, фари та ліхтарі мають чорну підкладку.
Дах і боковини кузова з’єднані методом лазерного паяння, тому в цих місцях більше не потрібні молдинги, що «обтяжують» вигляд. Новий Accord довший за попередника на 70 міліметрів, а задня колія у нього ширша на 10 міліметрів.
Усередині побільшало якісних матеріалів. Попереду з’явилися нові крісла з покращеною підтримкою. Стандартними для седана є цифрова панель приладів діагоналлю 10,2 дюйма, мультимедіа з екраном у 7 дюймів, 10 подушок безпеки та комплекс Honda Sensing з новою ширококутною камерою та радаром. У дорожчих моделях є бездротова зарядка потужністю 15 ват, підігрів заднього ряду сидінь та аудіосистема Bose.
Фото: auto.24tv.ua
Фото: auto.24tv.ua
Кузов Honda Accord став жорсткішим, внесені зміни до підвіски та рульового управління. Тим часом гама силових установок нового седана така сама, як у CR-V. Початкові комплектації оснащені турбомотором 1.5 літра. Його віддача — 195 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Коробка — варіатор, який імітує зміну фізичних передач. Дорожчі варіанти отримають гібридну систему четвертого покоління. У ній бензинову «четвірку» 2.0, яка працює за циклом Аткінсона, доповнює кілька змонтованих паралельно один одному електромоторів. Комбінована потужність складає 207 к.с. і 335 Нм.
Випускати нові Honda Accord, як і раніше, буде завод в американському штаті Огайо. Це підприємство працює з 1982 року, і за цей час з його конвеєра зійшли 12,5 мільйона машин.
За матеріалами:
Телеканал 24
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