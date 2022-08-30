Honda і LG Energy вироблятимуть у США батареї для електрокарів — Finance.ua

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Honda і LG Energy вироблятимуть у США батареї для електрокарів

Технології&Авто
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Honda і LG Energy вироблятимуть у США батареї для електрокарів
Honda і LG Energy вироблятимуть у США батареї для електрокарів
Японська компанія Honda Motor Co. разом із південнокорейською компанією LG Energy Solution Ltd створять завод у Сполучених Штатах із виробництва акумуляторів для електромобілів.
Про це повідомляє Kyodo News.
Загальна сума інвестицій становитиме 4,4 мільярда доларів США.
Саме будівництво акумуляторного заводу розпочнеться на початку наступного року, а масове виробництво батарей для електрокарів — до кінця 2025 року.
Компанії у спільному пресрелізі заявили, що всі літій-іонні батареї, вироблені на заводі, будуть використовуватися для живлення електромобілів, що продаються під брендами Honda та Acura в Північній Америці.
Точне місце розташування заводу ще не визначено.
Зазначається, що у березні автовиробник Honda Motor Co. домовився з Sony Group Corp. про створення спільного підприємства Sony Honda Mobility Inc. у Токіо для виробництва електромобілів нового покоління.
«Відповідно до нашого давнього зобов’язання створювати продукцію, наближену до споживачів, Honda зобов’язується закуповувати акумулятори для електромобілів на місцевому рівні, які є критично важливим компонентом електромобілів», — сказав президент Honda Тошіхіро Мібе.
За матеріалами:
Укрінформ
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