Honda і LG Energy вироблятимуть у США батареї для електрокарів — Finance.ua

Honda і LG Energy вироблятимуть у США батареї для електрокарів Вчора 05:28 — Технології&Авто

Honda і LG Energy вироблятимуть у США батареї для електрокарів

Японська компанія Honda Motor Co. разом із південнокорейською компанією LG Energy Solution Ltd створять завод у Сполучених Штатах із виробництва акумуляторів для електромобілів.

Про це повідомляє Kyodo News

Загальна сума інвестицій становитиме 4,4 мільярда доларів США.

Саме будівництво акумуляторного заводу розпочнеться на початку наступного року, а масове виробництво батарей для електрокарів — до кінця 2025 року.

Компанії у спільному пресрелізі заявили, що всі літій-іонні батареї, вироблені на заводі, будуть використовуватися для живлення електромобілів, що продаються під брендами Honda та Acura в Північній Америці.

Точне місце розташування заводу ще не визначено.

Зазначається, що у березні автовиробник Honda Motor Co. домовився з Sony Group Corp. про створення спільного підприємства Sony Honda Mobility Inc. у Токіо для виробництва електромобілів нового покоління.

«Відповідно до нашого давнього зобов’язання створювати продукцію, наближену до споживачів, Honda зобов’язується закуповувати акумулятори для електромобілів на місцевому рівні, які є критично важливим компонентом електромобілів», — сказав президент Honda Тошіхіро Мібе.

Укрінформ За матеріалами:

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